Cada vez más difícil convencer a los aliados de apoyar la reforma electoral: Monreal

La Reforma electoral enfrenta obstáculos en la Cámara de Diputados, donde Morena admite que aún le faltan más de 80 votos para alcanzar la mayoría calificada.

La reforma electoral enfrenta un escenario complicado luego de que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, admitió que con las expresiones de rechazo de los legisladores del PT y el Partido Verde a la reforma electoral, resulta cada vez más difícil convencerlos de que acompañen dicha propuesta de la presidenta Sheinbaum.

Reiteró que no se cansará de buscar persuadir a los aliados para apoyar la reforma política, pero no si no se logra simplemente habría un desencuentro momentáneo porque la alianza con Morena continuará para próximas votaciones legislativas y comiciales.

Pero por lo pronto se ve difícil alcanzar un acuerdo en favor de dicha reforma constitucional.

Morena busca mayoría calificada en San Lázaro

“Y al expresar adelantos del voto de los aliados cada vez se pone más difícil, porque evidentemente con sus expresiones de ello, adelantan su voto que no coincide con el acompañamiento de la iniciativa, pero nosotros no vamos descansar ni rehuir para convencerlos o intentemos que nos acompañen” .

Cuestionado si el hecho de que ni los aliados apoyen la Reforma electoral sería una derrota política para la presidenta Sheinbaum, respondió que no, por el contrario, dijo que sería una victoria.

El jefe de la mayoría morenista en San Lázaro señaló que, aunque le faltan más de 80 votos para aprobar una reforma constitucional, insistirá con sus aliados para alcanzar esa mayoría calificada, y por lo pronto ratificó que los 253 diputados del partido guinda respaldarán la iniciativa electoral de la mandataria federal.

“Al apoyarla, Morena con los 253, no tenemos suficientes votos para la mayoría calificada, pero espero que los propios compañeros que han sido aliados reflexionen sobre la votación, pero yo no consideraría que ningún resultado sea una derrota para la presidenta, al contrario, sería una victoria”.

Ajustes a la iniciativa antes de su envío

Ricardo Monreal señaló que la presidenta Sheinbaum explicó anoche que el retraso del envío de la iniciativa en materia electoral a la Cámara de Diputados, ya que era importante reducir la propuesta a solo los temas expuestos en el decálogo que presentó la semana pasada por lo que pidió a la comisión presidencial que encabeza Pablo Gómez que la ajustara antes de firmar, por lo que este martes por la noche o a más tardar el miércoles llegará a San Lázaro.

