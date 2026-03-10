¿Quién es Timothée Chalamet y por qué dicen que puede perder el Oscar tras su polémica viral?

El actor Timothée Chalamet, uno de los favoritos para ganar el premio Oscar este año, se encuentra en medio de una fuerte polémica que ha provocado críticas en redes sociales y en la industria cultural.

Todo comenzó después de que el actor hiciera comentarios sobre el ballet y la ópera, disciplinas artísticas. El comentario se volvió viral y generó una ola de reacciones de artistas, instituciones culturales y usuarios en internet.

Así que te contamos qué fue lo que dijo y por qué expertos y críticos de cine, dicen que puede perder el Oscar 2026.

¿Qué dijo Timothée Chalamet que provocó la polémica?

La polémica comenzó cuando Timothée Chalamet participó en una charla organizada por Variety y CNN junto al actor Matthew McConaughey.

Durante la conversación, el actor habló sobre los retos que enfrenta el cine y mencionó que no le interesaría trabajar en proyectos relacionados con ballet u ópera porque, según él, son artes que “hay que mantener con vida aunque a nadie le importen”.

El fragmento del evento comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó críticas. Diversos artistas, cantantes de ópera, bailarines y compañías culturales respondieron públicamente al actor defendiendo estas disciplinas artísticas.

Incluso celebridades y figuras de la cultura pop, señalaron que desacreditar otras artes puede ser problemático, especialmente viniendo de una figura tan influyente en el cine.

¿Por qué dicen que la polémica puede hacerlo perder el Oscar?

El comentario llegó en el peor momento posible pues sus declaraciones se dieron a pocos días de los premios Oscar, cuando Timothée Chalamet es considerado uno de los favoritos a Mejor Actor por su papel en la película Marty Supreme.

En temporadas de premios, la imagen pública de los nominados suele influir mucho en la percepción de los votantes y de la industria. Por eso, algunos analistas consideran que la controversia podría debilitar su nominación rumbo al Oscar, aunque todavía no hay certeza de que eso ocurra.

¿Quién es Timothée Chalamet?

Timothée Chalamet es uno de los actores jóvenes más reconocidos de Hollywood. Entre sus películas más conocidas están:

Call Me by Your Name

Dune

Wonka

Gracias a su trabajo en cine independiente y grandes producciones, se ha convertido en una de las figuras más influyentes de su generación dentro de la industria cinematográfica.

Paradójicamente, el actor proviene de una familia con vínculos al mundo de la danza: su madre, su hermana y su abuela estuvieron relacionadas con el New York City Ballet.