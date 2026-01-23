Todos los mexicanos que han ganado un Oscar: historia y número de estatuillas

Desde los primeros Premios de la Academia, aquel el 16 de mayo de 1929, México ha estado presente de manera intermitente pero significativa. Aunque el número de estatuillas no es masivo, la calidad y el impacto del trabajo de nuestros compatriotas en Hollywood ha sido reconocido de forma constante a lo largo de las décadas.

Directores, actores, fotógrafos, diseñadores de producción y técnicos de sonido han logrado poner el nombre de México en la lista de ganadores, demostrando que el talento nacional no se limita al cine local. Cada premio refleja dedicación, y creatividad. Pero también atreverse a ir más allá en un entorno altamente competitivo. Romper paradigmas, desafiar al statu quo.

La presencia mexicana en los Óscar también expone la diversidad de contribuciones, no solo se trata de actuaciones frente a la cámara, sino de la visión de directores que cambian la forma de narrar historias, de fotógrafos que usan la luz para tocar emociones, y de diseñadores y técnicos que elevan la producción cinematográfica a estándares internacionales de primer orden.

A continuación, se presenta un recuento detallado de los mexicanos que han ganado uno o más premios Óscar, junto con el número de estatuillas que poseen y las categorías en las que fueron reconocidos. La información se basa en registros oficiales y fuentes confiables, como la lista oficial de ganadores mexicanos del Festival Internacional de Cine de Morelia, sin interpretación editorial, con el objetivo de ofrecer un panorama objetivo y completo.

1. Alfonso Cuarón – 5 estatuillas

Alfonso Cuarón Orozco es, según los registros más actualizados, el mexicano con más premios Oscar en la historia. Su trayectoria en la Academia incluye:

Gravity (2013): Mejor Director y Mejor Montaje.

(2013): Mejor Director y Mejor Montaje. Roma (2018): Mejor Director, Mejor Película Internacional (antes llamada Mejor Película en Lengua Extranjera) y Mejor Fotografía (por la misma película, algo histórico en un director).

Total: 5 Oscar.

2. Alejandro González Iñárritu – 4 estatuillas

El cineasta Alejandro González Iñárritu también ocupa un lugar destacado:

Birdman (2014): Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

(2014): Oscar a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original. The Revenant (2015): Oscar a Mejor Director.

(2015): Oscar a Mejor Director. Además recibió un Oscar especial por su proyecto Carne y arena (2017).

Total: 4 Oscar.

3. Emmanuel “Chivo” Lubezki – 3 estatuillas

Emmanuel Lubezki Morgenstern, reconocido director de fotografía, ha sido galardonado en tres ocasiones consecutivas en la misma categoría:

Mejores Fotografía por Gravity, Birdman y The Revenant.

Total: 3 Oscar.

4. Guillermo del Toro – 3 estatuillas

El director tapatío Guillermo del Toro ha ganado tres Oscar en su carrera:

The Shape of Water (2017): Mejor Película y Mejor Director.

(2017): Mejor Película y Mejor Director. Guillermo del Toro’s Pinocchio (2023): Mejor Película Animada.

Total: 3 Oscar.

5. Emile Kuri – 2 estatuillas

Emile Kuri, nacido en Cuernavaca, obtuvo dos premios en la primera mitad del siglo XX:

Mejor Diseño de Producción por The Heiress (1949) y 20,000 Leagues Under the Sea (1954).

Total: 2 Oscar.

6. Anthony Quinn – 2 estatuillas

El actor Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca ganó dos premios por actuación:

Mejor Actor de Reparto por ¡Viva Zapata! (1952) y por Lust for Life (1956).

Total: 2 Oscar.

7. Manuel Arango – 2 estatuillas

El productor Manuel Arango obtuvo dos estatuillas por la misma obra:

Centinelas del silencio (1971): Mejor Cortometraje y Mejor Cortometraje Documental para la misma producción.

Total: 2 Oscar.

8. Mexicanos con 1 estatuilla

Los siguientes profesionales han ganado un Oscar cada uno:

Lupita Nyong’o – Mejor Actriz de Reparto por 12 Years a Slave (2013). (Nacida en Ciudad de México)

– Mejor Actriz de Reparto por (2013). (Nacida en Ciudad de México) Eugenio Caballero – Mejor Diseño de Producción por El laberinto del fauno (2006).

– Mejor Diseño de Producción por (2006). Guillermo Navarro – Mejor Fotografía por El laberinto del fauno (2006).

– Mejor Fotografía por (2006). Jaime Baksht – Mejor Sonido por Sound of Metal (2020), compartido con demás miembros del equipo técnico.

– Mejor Sonido por (2020), compartido con demás miembros del equipo técnico. Michelle Couttolenc – Mejor Sonido por Sound of Metal (2020), compartido.

– Mejor Sonido por (2020), compartido. Carlos Cortés Navarrete – Mejor Sonido por Sound of Metal (2020), compartido.

Total en esta categoría: 6 mexicanos con un Oscar cada uno.

El historial de mexicanos en los Óscar demuestra que el talento nacional ha dejado huella en todas las áreas del cine, no solo frente a la cámara, sino también detrás de ella. Cada premio es un reflejo de una industria que, a pesar de los desafíos, ha sabido destacarse en el escenario internacional y colocar a México en la conversación global del cine.