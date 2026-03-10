México no necesita invitación al Escudo de las Américas, afirma Sheinbaum

Hay una relación constante con el gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad y para otros sectores de interés de ambas naciones fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que hay resultados importantes.

TE PUEDE INTERESAR: México debe sumarse al “Escudo de las Américas” contra el crimen: Kenia López Rabadán

¿México fue invitado al Escudo de las Américas?

Tras la reunión del presidente Donald Trump con el llamado Escudo de las Américas, la Primera Mandataria aclaró que su gobierno no fue invitado, sin embargo, enfatizó no lo necesita.

“Más allá de los asuntos de declaraciones, pues lo que nosotros vemos, pues es la relación permanente que tenemos con el departamento de estado, con el comando norte, con las distintas instituciones de seguridad de los Estados Unidos, y los resultados de disminución de tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, que se ven claramente, pues, en los datos que presentamos... No, no fuimos invitados, pero no no necesitábamos ser invitados, porque nosotros tenemos ya un acuerdo con Estados Unidos”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué relación mantiene México con Estados Unidos en seguridad?

La mandataria señaló la creación del Escudo de las Américas sucedió después del entendimiento en el ámbito de seguridad que ya sostiene México con la administración de su homólogo Donald Trump.

“Pues es lo que él decidió. Lo que he comentado es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con Estados Unidos, desde antes, desde que llegó el presidente Trump establecimos un grupo de trabajo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y destacó que se han dado resultados de dicho acercamiento como la disminución en 50% del tráfico de fentanilo de México al país vecino.

Síguenos en Google News y encuentra más información