México debe sumarse al “Escudo de las Américas” contra el crimen: Kenia López Rabadán

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró necesario cooperar con el continente en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, mediante el llamado “Escudo de las Américas”, pero preservando nuestra soberanía.

Seguridad regional con respeto a la soberanía

La legisladora del PAN dijo que más allá de ideologías o posiciones políticas, México debe sumar esfuerzos para combatir al crimen organizado, pues nuestra región exige respuestas conjuntas y una coordinación más estrecha entre los países de América.

En ese sentido, expuso que, cualquier participación de México en iniciativas de carácter continental deberá darse con pleno respeto a nuestra soberanía nacional, en estricto apego a la Constitución y a los principios que históricamente han orientado la política exterior del Estado mexicano.

¿Qué es el “Escudo de las Américas”?

López Rabadán recordó que en días recientes se anunció la conformación del “Escudo de las Américas”, una iniciativa que busca articular un esfuerzo continental en materia de seguridad y cooperación.

La diputada Kenia López Rabadán resaltó que, por su historia, su responsabilidad regional y su peso geopolítico, nuestro país debe estar presente en los espacios donde se construyen respuestas comunes a los desafíos del continente americano como es el caso del “Escudo de las Américas”.

