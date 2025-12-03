El aumento salarial no genera informalidad, asegura Marath Bolaños

Marath Bolaños señaló que la política de incrementos salariales está dando frutos en el combate a la desigualdad / NurPhoto

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, habló sobre los detalles del incremento salario mínimo del 13% al salario mínimo general a partir de enero de 2026, pasando de 278 pesos a 315 pesos diarios, y para la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será del 5%, elevando el salario de 419 pesos a cerca de 441 pesos diarios.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el secretario Bolaños destacó que este incremento salarial impactará directamente a 8.5 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo. La medida busca fortalecer el ingreso de las familias y avanzar en la meta sexenal de alcanzar una capacidad adquisitiva de 2.5 canastas básicas.

Te podría interesar: Acuerdan aumento al salario mínimo y reducción gradual de la jornada laboral

Más allá de la cifra: combate a la pobreza y la informalidad

Respecto a las críticas que el aumento está motivado por intereses político-electorales, el funcionario aseguró que en realidad se está dignificando el salario de los trabajadores.

Afirmó que la política de incrementos salariales está dando frutos en el combate a la desigualdad, y que los datos del INEGI indican que el aumento salarial ha contribuido a que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza.

El aumento al salario mínimo, junto con acciones como la reforma del outsourcing, no genera un incremento de la informalidad. Además, cerca de seis millones de personas han salido de la condición de extrema pobreza.

Hay 32 millones de trabajadores en la informalidad Ampliar

También puedes leer: Jornada laboral de 40 horas: ¿Por qué la reducción será gradual hasta 2030 y no de golpe eliminando 8 horas?

¿Qué otras medidas se están impulsando?

El secretario aseguró que el gobierno contribuye con medidas como el aumento salarial y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, precisamente para reducir la pobreza y la desigualdad.

Síguenos en Google News y encuentra más información