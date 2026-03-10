Hoy No Circula martes 10 de marzo: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si tienes planeado moverte por la capital o los municipios conurbados este 10 de marzo, detente un momento y verifica tu placa.

Recuerda que durante esta temporada de “estiaje”, la falta de viento y el calor pueden complicar la calidad del aire. Respetar el Hoy No Circula no solo te ahorra una multa, sino que nos ayuda a todos a respirar un poco mejor.

¿Qué autos no circulan este martes 10 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de la medida y pueden transitar sin temor a infracciones son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia y transporte escolar con permiso vigente.

No respetar el programa este 2026 te puede salir caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo de la grúa y el tiempo que pierdas en el corralón. ¡Mejor no te arriesgues!