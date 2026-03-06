Hoy No Circula podría modificarse: CAMe analiza medidas ante aumento del tráfico en la CDMX

El posible ajuste al programa Hoy No Circula surge en medio del aumento del parque vehicular y la congestión vial en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México podría modificarse. Durante el foro “Congestión vial en la ZMVM: el problema que dejamos de discutir”, especialistas y autoridades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señalaron que el funcionamiento actual podría requerir ajustes ante el crecimiento del parque vehicular y los cambios registrados en la movilidad durante los últimos años.

Al abordar la congestión vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México y su relación con la calidad del aire, apuntaron que el tráfico tiene efectos en la salud de la población y que el aumento en el número de automóviles y motocicletas está relacionada con la falta de alternativas de transporte público eficientes.

¿Actualizarán el programa Hoy No Circula?

Se planteó que el programa Hoy No Circula podría requerir actualizaciones basadas en evidencia, considerando tanto el crecimiento del parque vehicular como los cambios en los patrones de movilidad en la región.

El programa tuvo una de sus modificaciones en 2014, cuando se ajustaron los criterios de cumplimiento de estándares de emisiones y la antigüedad de los vehículos. Sin embargo, durante el foro también se discutieron alternativas adicionales para reducir la congestión.

CAMe plantea otras alternativas

Entre ellas se mencionó la posibilidad de establecer un sistema de permisos de conducción negociables. La propuesta está contemplando fijar un número total de permisos para circular equivalente al uso actual y, posteriormente, reducir gradualmente ese límite.

De acuerdo con el foro, los permisos se asignarían parcialmente de forma aleatoria según el grado de accesibilidad al transporte en distintas zonas. El porcentaje restante se vendería o subastaría. Quienes reciban un permiso y no lo utilicen podrían venderlo, mientras que el número total de autorizaciones se reduciría cada año, con el objetivo de disminuir progresivamente la circulación de vehículos.

Todo esto coincide con el más reciente Índice de Tráfico de TomTom 2025, el cual colocó nuevamente a la Ciudad de México como la urbe con mayor congestión vehicular del mundo, por encima de la India. En promedio, los conductores capitalinos pierden decenas de horas al año en el tráfico, un fenómeno que también incide en los niveles de contaminación atmosférica.

