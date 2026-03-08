Hoy No Circula 9 de marzo: ¿Qué placas y engomados descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Iniciamos una nueva semana y el calor de marzo empieza a sentirse con fuerza en la capital. Si ya estás preparando tu salida este 9 de marzo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permitido circular. Recuerda que el programa Hoy No Circula busca mantener bajo control las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana, especialmente en estos días donde la radiación solar es más intensa y favorece la formación de ozono.

Evita que una multa de inicio de semana afecte tu bolsillo. Aquí te detallamos las restricciones vigentes para hoy.

¿Qué autos no circulan este lunes 9 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa entre las 5:00 y las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula podría modificarse: CAMe analiza medidas ante aumento del tráfico en la CDMX

¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente este lunes son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso.

Verificación Edomex 2026: Estos son los hologramas exentos de pagar el trámite durante marzo

No respetar el Hoy No Circula en este 2026 te puede costar una sanción económica de entre 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). A esto deberás sumar el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular (corralón).