Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este jueves 4 de junio en CDMX y Edomex?

¿Qué autos no circulan este jueves 4 de junio? Consulta el Hoy No Circula en CDMX. Getty Images

Si planeas salir este jueves 4 de junio de 2026 en la Ciudad de México o el Estado de México, es importante revisar si tu vehículo está sujeto a las restricciones del programa Hoy No Circula. Esta medida ambiental busca reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México y aplica de manera regular de lunes a sábado.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este jueves no podrán circular los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2. La restricción estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas tanto en las 16 alcaldías de la Ciudad de México como en los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Las autoridades también recuerdan que durante la temporada de ozono existe la posibilidad de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active una contingencia ambiental, lo que podría derivar en la aplicación del Doble Hoy No Circula. Por ello, se recomienda mantenerse atento a los comunicados oficiales antes de salir de casa.

¿Qué autos no circulan este jueves 4 de junio?

Este jueves deberán suspender su circulación los siguientes vehículos:

Engomado verde.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma 1 y holograma 2.

Horario de restricción de 5:00 a 22:00 horas.

La medida aplica en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México incluidos dentro del programa ambiental metropolitano.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No todos los automóviles deben cumplir con esta restricción. Existen algunas excepciones establecidas por las autoridades ambientales y de movilidad.

Entre los vehículos exentos se encuentran:

Autos con holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Unidades con placas para personas con discapacidad.

Servicios funerarios y transporte escolar autorizado.

Estas unidades pueden circular de manera regular siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

Municipios del Edomex donde aplica la restricción

El programa no opera en todo el Estado de México. Su aplicación se concentra principalmente en municipios metropolitanos como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Chalco, Ixtapaluca y otros municipios conurbados.

Además, las autoridades ambientales recuerdan que incumplir con el Hoy No Circula puede derivar en multas económicas y, en algunos casos, el traslado del vehículo al corralón. Por ello, antes de salir este jueves 4 de junio de 2026, verifica el color de tu engomado, la terminación de tu placa y el holograma de verificación para evitar sanciones.