Contingencia ambiental: ¿Autos con permiso aplica Hoy No Circula este miércoles 11 de marzo?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México este 10 de marzo de 2026, lo que implica la aplicación del Doble Hoy No Circula para el miércoles 11 de marzo.

Una de las dudas más frecuentes entre automovilistas es si los vehículos con permiso para circular o placas foráneas pueden transitar durante la contingencia. La respuesta es clara: no están exentos de las restricciones.

¿Los autos con permiso pueden circular este 11 de marzo?

De acuerdo con la información oficial difundida por autoridades ambientales, los vehículos que no portan holograma de verificación —como autos nuevos, permisos temporales, placas foráneas o pase turístico— deben cumplir las mismas restricciones que los autos con holograma 2.

Esto significa que los autos con permiso especial o temporal también deben suspender su circulación durante la contingencia, en el horario de 5:00 a 22:00 horas dentro de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos no circulan este miércoles 11 de marzo?

Según la CAMe, los vehículos que deberán suspender su circulación son los siguientes:

Autos con holograma 2, sin excepción.

Vehículos con holograma 1 cuyo último dígito de placa sea 1, 3, 4, 5, 7 o 9.

Autos con holograma 0 y 00, con engomado rojo y terminación de placa 3 o 4.

Vehículos sin holograma de verificación, como autos nuevos, permisos temporales, placas foráneas o pase turístico, que deberán cumplir las mismas restricciones que los holograma 2.

Además, las autoridades informaron que vehículos de carga dejarán de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, mientras que el 50% de las unidades de reparto de gas LP sin válvula de desconexión seca también deberán suspender operaciones.

La CAMe informó que continuará monitoreando las condiciones atmosféricas y determinará en las próximas horas si la contingencia se mantiene o se suspende.