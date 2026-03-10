Conflicto en Medio Oriente aún no impacta combustibles en México: CONCAMIN

La CONCAMIN señaló que el conflicto en Medio Oriente no ha impactado los combustibles México.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) Alejandro Malagón Barragán, afirmó que hasta el momento el conflicto en Medio Oriente, particularmente las tensiones con Irán, no ha generado un impacto directo en los precios de los combustibles en México, aunque advirtió que el mercado energético se mantiene altamente volátil.

¿Por qué el precio del petróleo muestra volatilidad?

En entrevista, explicó que los movimientos en el precio internacional del petróleo responden incluso a declaraciones políticas, lo que ha provocado fluctuaciones recientes en el costo del barril.

“Ustedes saben que ayer, en las declaraciones que dijo Trump, habló de que esto iba a ser algo, una guerra más rápida. Antier, estábamos hablando de que iba a ser algo más largo. Nada más el hecho de haberlo comentado bajo el precio del petróleo por barril. Entonces, quiere decir que esos son señales que se mandan, es intermitente lo que se puede hacer”. — Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN

¿Qué medidas existen para evitar alzas en combustibles?

Malagón Barragán indicó que el Gobierno Federal mantiene coordinación con autoridades hacendarias para monitorear la evolución de los precios y, de ser necesario, aplicar medidas fiscales que amortigüen un posible impacto para los consumidores.

“Seguimos con las reuniones que ha tenido la presidenta con Hacienda para manejar el tema del IEPS. En el momento que el precio se viera muy presionado por toda esta subida, tendríamos esa reserva del IEPS que todavía no se ha tenido que tocar”. — Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) Ampliar

El dirigente industrial subrayó que, pese a los movimientos recientes del mercado petrolero internacional, hasta ahora no existe un efecto directo en los combustibles que se venden en el país. Añadió que además existe un acuerdo con el sector gasolinero para evitar incrementos desproporcionados en los precios al consumidor.

“Todavía no hay impacto. Obviamente tenemos que estar a la expectativa... El grupo de gasolineros que se sentó con la presidenta hizo un convenio de no subir el precio de más de 24 pesos”. — Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN

Finalmente, el presidente de CONCAMIN llamó a evitar especulaciones sobre posibles aumentos mientras no exista un efecto real en el mercado.

“Ahorita no hay impacto, pero esto se mueve a la variable diaria; lo importante es que no especulemos lo que no tenemos”. — Alejandro Malagón Barragán, presidente de la CONCAMIN

