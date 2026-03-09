Mexicanos evacuados Medio Oriente: 887 han salido tras ataques y bombardeos

Los Mexicanos evacuados Medio Oriente suman 887 personas que han salido de países como Israel, Jordania e Irán tras 10 días de bombardeos y amenazas militares. / Anadolu

A 10 días de los bombardeos, amenazas militares y ataques en la región, los Mexicanos evacuados Medio Oriente suman 887 connacionales que han salido de distintos países de la zona.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este lunes que los mexicanos salieron principalmente de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar.

A partir de las medidas de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación gradual de un mayor número de vuelos comerciales.

Algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación.

Operación de embajadas y asistencia consular

La Cancillería informó que dadas las condiciones que prevalecen en Irán, nuestra embajada estará operando a partir de hoy desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú.

Se dio a conocer que el resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida, sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

Recomiendan no viajar a la región

Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física. Se reitera la recomendación de no viajar a la región.

Los números de contacto de las embajadas de México en el Medio Oriente en caso de requerir asistencia o protección consular son los siguientes:

Embajada en Irán (atención desde la Embajada en Azerbaiyán) 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel 054-316-6717

Embajada en Jordania 0778 00 0494

Embajada en Qatar 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita +966557539374

Embajada en Kuwait +965 9401 6333

Embajada en EAU 504 54 0273

Embajada en Líbano 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

