Muertes por sarampión en México suben a 34; Sinaloa registra el primer deceso

Las muertes por sarampión en México aumentaron a 34 tras confirmarse el primer fallecimiento en Sinaloa, mientras el país acumula 12 mil 556 casos y 177 nuevos contagios reportados recientemente. / Irina Starikova

Las muertes por sarampión en México aumentaron luego de que autoridades sanitarias confirmaran el primer fallecimiento por esta enfermedad en el estado de Sinaloa, lo que eleva la cifra total a 34 decesos en todo el país.

México contabilizó 177 nuevos casos, casi 7 contagios por hora, para acumular 12 mil 556 casos confirmados en el país.

El último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reveló que el estado de Sinaloa registró a la primera persona muerta por sarampión, por lo que la cifra total aumentó a 34 decesos en todo el país.

Estados con más fallecimientos y contagios

Las muertes están distribuidas en 10 estados,

Chihuahua con 21 personas,

Jalisco con 4,

Sonora con 1, Durango con 2,

Michoacán con 1, Tlaxcala con 1,

Ciudad de México con 1,

Chiapas con 1,

Guerrero con 1 y

Sinaloa con 1.

La Dirección General de Epidemiología agregó en el informe que Jalisco con 3 mil 604 casos y Chiapas con 540, son los estados con más contagios de sarampión durante este 2026,

En tanto, el número de casos confirmados acumulados de sarampión es de 12 mil 556 contagios, por lo que México registra 177 nuevos casos, casi 7 contagios por hora,

Además de Jalisco y Chiapas, la Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México, Michoacán, Puebla y Sonora son las entidades con más contagios durante 2026.

Estrategia nacional de vacunación

En tanto, la Secretaría de Salud agregó que del 1 de enero de 2025 al 06 de marzo de 2026 se aplicaron 26 millones 796 mil 106 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

“Como parte de esta estrategia, se refuerza el llamado a madres, padres y cuidadores para vacunar oportunamente a niñas y niños de 6 meses a 12 años, ya que este grupo requiere especial protección para evitar contagios y cortar cadenas de transmisión”, insistió en un comunicado.

Recordó que estas acciones se instrumentan coordinadamente con las instituciones que integran el Sector Salud como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, además de los gobiernos estatales,

Cabe señalar que la vacunación está dirigida de manera prioritaria niñas y niños de 6 meses a 12 años que no cuenten con ninguna dosis o requieran completar su esquema o refuerzo y personas de 13 a 49 años que no tengan antecedente vacunal o presenten esquemas incompletos.

