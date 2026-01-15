Licencia permanente CDMX 2026: Así puedes renovar el plástico sin cita en los módulos de Tesorería Express

Puedes renovar el plástico de la licencia permanente CDMX 2026 en los módulos de Tesorería Express sin necesidad de cita.

Si eres de los conductores que todavía tienen la licencia permanente para manejar coche o moto, y tu plástico ya está muy maltratado o simplemente quieres una tarjeta nueva, no hace falta que esperes semanas por una cita en internet. Ahora puedes realizar la renovación de forma rápida este 2026 acudiendo directamente a los módulos de Tesorería Express en la CDMX, donde te permiten hacer el trámite sin cita.

¿Cómo renovar mi licencia permanente en la cdmx?

El proceso para renovar la licencia permanente sin cita es muy fácil si vas directo a los módulos express de la Tesorería. Al llegar, lo primero que debes hacer es pedir tu línea de captura por el concepto de renovación de la licencia. Para esto, te van a pedir una identificación oficial que tenga tu CURP. Cuando te lo den, puedes pagar ahí mismo con tu tarjeta o en efectivo.

Después de pagar, guarda muy bien tu recibo. Como no llevas cita, te van a pedir que te formes en una fila especial para que te atiendan según vayas llegando. Cuando te toque pasar, debes tener estos papeles a la mano:

El recibo original de tu pago.

Tu credencial de elector (INE) vigente.

Un comprobante de tu casa (solo si tu INE no tiene tu dirección actual).

Después de entregar tus papeles, te van a tomar una foto, tu firma y tus huellas. En ese mismo momento imprimen tu tarjeta y te entregan tu licencia permanente renovada.

¿Cuánto cuesta la licencia permanente en 2026?

En este 2026, la licencia permanente expedida por primera vez cuesta 1,500 pesos, pero, si tú ya la tienes y solo quieres renovarla, el precio es de 1,142 pesos.

