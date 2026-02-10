¿Vacunas contra el cáncer en México? El histórico acuerdo entre Sheinbaum y Moderna

México da un paso histórico en la medicina del futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo estratégico entre Birmex, Liomont y Moderna para fabricar vacunas con tecnología de ARN mensajero en territorio nacional. El plan busca que científicos mexicanos de la UNAM y el IPN desarrollen biológicos contra el dengue y hasta tratamientos experimentales contra el cáncer.

Durante la mañanera la Primera Mandataria prometió que esto fortalecerá a Birmex para retomar la fabricación de biológicos en nuestro país.

“Es un acuerdo entre Birmex que es la empresa de distribución y era la empresa de fabricación de vacunas en México. Nosotros estamos queriendo recuperar una parte de la producción de medicamentos y vacunas a través de Birmex. En particular este convenio es de acuerdo se firma con Moderna que tiene un tipo de vacuna que se llama ARN Mensajero que es un tipo de vacuna que no solamente sirve para el COVID sino que su diseño permite avanzar en muchas otras vacunas para otro tipo de enfermedades”. —

¿Qué contempla el acuerdo para la producción de vacunas?

Comentó que en primer lugar, se encuentra la realización de la vacuna contra Covid-19 seguida por investigaciones que permitan crear un biológico que proteja del cáncer.

“Se va a fabricar primero la vacuna de Covid aquí en nuestro país, eso va a ser un acuerdo entre Leomont que es una empresa farmacéutica mexicana, Moderna y Birmex, al mismo tiempo se fortalece la investigación que tiene que ver con la producción de nuevas vacunas. ¿Qué nos interesa? Por ejemplo, vacunas para enfermedades tropicales como es el caso del Dengue, también Moderna está haciendo una investigación de vacunas contra el cáncer entonces esa investigación también se traería aquí”. —

¿Quiénes participarán en la investigación de nuevos biológicos?

Dijo que no serán investigadores de Moderna los que se vendrían a realizar estas vacunas, sino con mexicanas y mexicanos con acuerdos que ya se tienen con el Instituto Politécnico Nacional, aunque detalló que también se buscaran a institutos nacionales de investigación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) además de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por cierto que fue en octubre del 2025 cuando el secretario de Salud, David Kershenobich informó que en el caso de Patria, aún se encontraba bajo evaluación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios para obtener su registro sanitario, en ese entonces la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que se analizaba extender el uso de Patria hacia otras aplicaciones médicas como fiebre amarilla o también el tratamiento de cáncer.

