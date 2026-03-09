“No permitiremos operaciones militares de EE. UU. en México”, Sheinbaum responde a Trump

Ante las acusaciones de Donald Trump, quien llamó a México el “epicentro de la violencia”, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población mantener la “cabeza fría” y defendió la soberanía nacional

Después que el presidente de Estados Unidos, anunció la Coalición Contra los Cárteles en América, Sheinbaum Pardo enfatizó que su gobierno no permitirá una colaboración a través de la operación en materia de seguridad.

¿México permitirá operaciones militares de Estados Unidos?

“Lo hemos hecho muchas veces, qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no, que colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero que las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías, entonces en efecto hemos dicho que no”. —

Al ser cuestionada sobre qué detendría a Trump de invadir o actuar en México, Sheinbaum Pardo enfatizó que se ha establecido un entendimiento con agencias o secretarías del país del norte.

“Hay un entendimiento con ellos que ha dado resultados. Entonces, las reuniones que hay con el Departamento de Estado, con el Comando Norte y la Defensa, hay acuerdo en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a seguir colaborando en ese marco, con nuestros cuatro principios. Principal, el respeto a nuestra soberanía y nuestro territorio. Y ahí donde hay colaboración en inteligencia y otros temas, normalmente es a petición del Gobierno de México”.

¿Qué pidió México a Estados Unidos sobre el tráfico de armas?

Y aprovechó para solicitar a Estados Unidos que detenga el tráfico de armas ilegales hacia México, ya que aproximadamente el 75% del armamento utilizado por grupos delincuenciales en México proviene del país vecino.

“Creemos que hay algo en lo que nos puede ayudar mucho a Estados Unidos, que detenga el tráfico de armas ilegales de Estados Unidos a México. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, el armamento que tiene, por lo menos el 75 por ciento, reconocido por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, viene de los Estados Unidos. Si para la entrada de armas ilegales de Estados Unidos a México, pues estos grupos no van a tener este tipo de armamento de alto poder para poder realizar sus actividades delincuenciales”. —

Tras las palabras de Trump, en el Escudo de las Américas, el pasado sábado la Jefa del Ejecutivo Federal pidió a la población mantener “la cabeza fría” ante los señalamientos de Trump.

