“Podría caer pronto”: Trump va por Cuba y apunta a Marco Rubio para liderar una posible negociación

Ahora Donald Trump va por Cuba, asegura que la isla podría enfrentar un colapso en el corto plazo debido a la presión económica y política por la que atraviesa. En declaraciones para CNN, el mandatario afirmó que el sistema cubano está debilitado y que el país “quiere hacer un trato desesperadamente” con Washington.

Trump sugirió además que su administración podría recurrir al actual secretario de Estado, Marco Rubio, para encabezar eventuales conversaciones con el gobierno cubano. Rubio, hijo de inmigrantes cubanos y una de las voces más influyentes en la política estadounidense hacia La Habana, tendría un papel central en cualquier intento de negociación o transición política.

Presión económica y crisis interna en la isla

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un momento especialmente delicado para Cuba. La isla enfrenta una de las crisis económicas más profundas en décadas, marcada por escasez de combustible, apagones prolongados y dificultades para importar alimentos y productos básicos.

En los últimos años, Washington ha mantenido una política de presión económica sobre el gobierno cubano, reforzando sanciones y restricciones financieras que limitan el acceso del país a mercados y recursos energéticos. Analistas señalan que esta estrategia busca debilitar al régimen y empujar cambios políticos o económicos dentro de la isla.

Rubio, figura clave en la política hacia Cuba

Trump indicó que Rubio podría asumir un rol protagónico en el manejo del tema cubano dentro de su administración. El funcionario ha sido durante años uno de los principales impulsores de una línea dura frente al gobierno de La Habana y ha defendido el endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Su posible participación en negociaciones reflejaría la intención de Washington de combinar presión política con la apertura a eventuales acuerdos si el gobierno cubano decide modificar su postura.

Un escenario regional marcado por tensiones

Las declaraciones también se producen en medio de un contexto internacional complejo para la Casa Blanca. Trump ha señalado que su administración mantiene como prioridad inmediata la crisis en Medio Oriente, particularmente las tensiones con Irán, aunque dejó entrever que la situación en Cuba podría convertirse en uno de los próximos focos de la política exterior estadounidense.