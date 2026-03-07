Mexicanos en Medio Oriente: 629 connacionales salen de la zona de peligro por rutas terrestres

Mexicanos continúan saliendo de zonas de peligro en Medio Oriente, SRE evacuación de 629 connacionales por vía terrestre y posteriormente aérea. / Anadolu

La evacuación mexicanos en Medio Oriente ha permitido que hasta el momento 629 personas mexicanas salgan de países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, principalmente a través de rutas terrestres hacia naciones con espacio aéreo abierto.

Salida de connacionales por rutas terrestres

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer a través de un comunicado que hasta el momento han sido evacuadas 629 personas mexicanas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. La mayoría han salido vía terrestre hacia países que cuentan con espacio aéreo abierto.

A partir de las valoraciones de seguridad, cada país está determinando la reapertura de sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación de un mayor número de vuelos comerciales; algunos aeropuertos operan de forma intermitente por lo que se recomienda consultar directamente con las aerolíneas y agencias de viajes, para aquellos que cuenten con alguna reservación.

Embajadas mantienen alerta y asistencia

Dadas las condiciones que prevalecen en Irán, nuestra embajada estará operando a partir del lunes desde Azerbaiyán, con el apoyo de nuestra representación en Bakú.

El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir, para que puedan hacerlo por las rutas terrestres más seguras que se tienen identificadas.

Hasta ahora, no se han reportado connacionales que hayan sufrido daños a su integridad física. Se reitera la recomendación de no viajar a la región.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce el profesionalismo y la valiosa labor que ha realizado todo el personal que labora en nuestras embajadas de la región, particularmente durante esta última semana. La evacuación mexicanos continúa bajo seguimiento de las autoridades diplomáticas.

La propia SRE pone a disposición los siguientes medios de contacto y apoyo a los connacionales: