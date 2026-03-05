;

  05 MAR 2026

Hoy No Circula jueves 5 de marzo: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Revisa si tu auto puede salir a las calles del Valle de México o si te toca tomar transporte público

Hoy No Circula jueves 5 de marzo: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

©fitopardo

Ya se siente el cierre de la semana, pero antes de que hagas planes para la tarde, es vital revisar el calendario ambiental. Para este 5 de marzo, el programa Hoy No Circula opera de manera habitual en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En esta época del año, las altas temperaturas y la radiación solar suelen favorecer la concentración de ozono, por lo que respetar estas restricciones es clave para evitar que la CAMe se vea obligada a activar una Contingencia Ambiental. ¡Evita multas y contribuye a un mejor aire!

¿Qué autos no circulan este jueves 5 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

  • Vehículos con engomado VERDE.
  • Terminación de placa 1 y 2.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin preocupaciones por la metrópoli son:

  • Vehículos con Holograma 00 y 0.
  • Autos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

No respetar el programa te puede salir bastante caro. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para sacar tu auto del corralón.

