¿Quién es “El Peluso” y porqué lo vincularon a proceso?

Edgar "N" alias "El Peluso" fue vinculado a proceso por su presunta participación en el incendio de una tienda de conveniencia en la que el menor Henry y su padre resultaron gravemente heridos.

Este sábado durante una audiencia realizada en el Penal de Chalco, en el Estado de México, un juez determinó la vinculación a proceso de Edgar “N”, alias “El Peluso”, presunto colaborador en el incendio de la tienda 3B ocurrido el pasado 22 de febrero acción en la que un hombre y su hijo, un menor de 2 años resultaron con lesionados.

El Peluso deberá continuar su proceso judicial en prisión, toda vez que el juez encargado del caso decidió la vinculación a proceso por el delito que se presume como homicidio doloso en grado de tentativa en contra de el menor que continúa hospitalizado con reporte reservado debido a la gravedad de sus lesiones.

Vinculación a proceso por ataque con explosivo

El juez con sede en el municipio de Chalco, determinó la vinculación a proceso de “El Peluso”, al considerar que existen elementos suficientes para investigarlo por su presunta participación en el incendio de una tienda de la cadena 3B, en la colonia San Miguel Xico.

Cabe recordar que fue el pasado 22 de febrero cuando grupos criminales enardecidos por la caída de Nemesio Oseguera “El Mencho”, realizaron actos de vandalismo en diversos estados de la República Mexicana.

Esa misma noche, de acuerdo a las indagatorias, “El Peluso” junto con un menor y otros dos ocupantes de motos habrían incendiado el local con un explosivo casero provocando lesiones graves en Henry, menor de dos años, y de su padre, quienes se encontraban dentro del establecimiento al momento del ataque.

El juzgador dictó prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Huitzilzingo durante el tiempo que dure el proceso.

Comunidad de Chalco sigue el caso

Y aunque familiares del detenido se manifestaron al exterior del penal, el juez fijó un periodo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, con una próxima audiencia programada para el mes de abril.

Los manifestantes reiteraron que el detenido es inocente y denunciaron presuntas irregularidades cometidas durante su detención, señalando una injusticia.

El caso del pequeño Henry ha conmovido profundamente a la comunidad de Valle de Chalco, que ahora sigue de cerca los pasos legales para que se esclarezca la verdad y se garantice justicia para él pequeño y su padre.