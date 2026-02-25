Caso Henry: ¿Cuál es el estado de salud del niño quemado con una bomba molotov en una tienda de Valle de Chalco?

Henry, de apenas dos años de edad, continúa en estado grave tras resultar con quemaduras en aproximadamente el 80% de su cuerpo luego de un ataque con una bomba molotov en una tienda 3B en Valle de Chalco, Estado de México.

El hecho ocurrió la noche del pasado domingo 22 de febrero, cuando sujetos encapuchados lanzaron lo que se cree fue una bomba molotov dentro del establecimiento, provocando un incendio que envió al niño y a su padre al hospital.

Henry fue ingresado al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en la Ciudad de México, donde médicos especialistas lo han mantenido sedado e intubado debido a la gravedad de sus lesiones. El menor fue sometido a una cirugía para retirar tejido dañado por las quemaduras, parte esencial de su tratamiento inicial para evitar infecciones y estabilizar su condición.

Familiares reportan que el niño permanece en un estado delicado, en vigilancia médica constante, ya que la respuesta de su organismo y la evolución de sus heridas determinarán su pronóstico en los próximos días. La complejidad de las quemaduras exige cuidados intensivos y un tratamiento prolongado que incluye múltiples procedimientos quirúrgicos.

Henry sigue bajo supervisión médica especializada, sedado y conectado a ventilación asistida.

Hasta este 25 de febrero, Henry sigue bajo supervisión médica especializada, sedado y conectado a ventilación asistida. Las quemaduras que cubren la mayor parte de su cuerpo lo mantienen en un estado delicado, y los médicos han señalado que las próximas 72 horas serán clave para evaluar su progreso y posibles riesgos de complicaciones.

La familia de Henry ha lanzado un llamado urgente a la ciudadanía para reunir donadores de sangre, imprescindibles para su tratamiento, así como apoyo económico ante los elevados costos de atención médica. Las personas interesadas en ayudar pueden acudir al Instituto Nacional de Rehabilitación o comunicarse para más información sobre cómo contribuir.