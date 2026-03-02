Marcha 8M: ¿Cuál es su origen? Esta es la historia detrás del Día Internacional de la Mujer

Cada 8 de marzo, millones de mujeres salen a las calles de todo el mundo para marchar, exigir derechos y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, pocas personas conocen a detalle cuál es el verdadero origen del 8M y cómo es que comenzó esta fecha que hoy, se ha convertido en un símbolo global, de lucha, memoria y resistencia.

Así que si quieres saber más al respecto, te dejamos toda la historia detrás de esta fecha tan importante como lo es el 8M, por lo que te dejamos todos los detalles.

¿Cómo comenzó la lucha en el 8M?

El 8M no nació como una celebración, sino como una jornada de protesta vinculada a movimientos obreros femeninos del siglo XIX y principios del XX. Mujeres trabajadoras exigían mejores condiciones laborales, jornadas más justas y el derecho al voto en un contexto de profunda desigualdad social e industrial.

Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 1908, cuando trabajadoras textiles en Nueva York, realizaron huelgas para denunciar salarios bajos y condiciones precarias. Años más tarde en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la activista alemana Clara Zetkin, propuso establecer un día internacional para reconocer la lucha de las mujeres por sus derechos políticos y laborales.

Finalmente, la propuesta fue aprobada y comenzó a conmemorarse en distintos países europeos. Con el paso del tiempo, la fecha del 8 de marzo quedó vinculada también a manifestaciones de mujeres en Rusia en 1917, quienes exigían pan y paz en medio de la guerra y crisis económica.

Pero no fue 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, consolidándolo como una fecha global de reflexión y acción.

¿Por qué el 8M sigue siendo una fecha de protesta?

Aunque han pasado más de 100 años desde sus primeras manifestaciones, el 8M continúa siendo un día de movilización en distintas partes del mundo. En países como México, Argentina, España y Francia, millones de mujeres marchan cada año para exigir justicia frente a la violencia de género, equidad salarial y políticas públicas con perspectivas de género.

El origen del 8M está profundamente vinculado a la protesta social, por lo que su esencia sigue siendo la acción colectiva y la exigencia de derechos. Por lo que la fecha no es para felicitar, es para reflexionar sobre las desigualdades estructurales y visibilizar la deuda histórica que el mundo tiene con las mujeres, ir contra el sistema del patriarcado que sirve para el capitalismo y que el mundo “funcione correctamente”.