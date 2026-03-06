Trump exige a Irán que se rinda, solo así habrá acuerdo

Tras las declaraciones del presidente iraní, Masud Pezeshkian, en las que asegura que algunos países están abriendo vías para negociar un fin del conflicto con Estados Unidos e Israel, su homólogo, Donald Trump dijo este viernes que no se alcanzará ningún acuerdo con Irán, y que solo aceptará la “rendición incondicional” de Teherán.

"There will be no deal with Iran except UNCONDITIONAL SURRENDER!... IRAN WILL HAVE A GREAT FUTURE. 'MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!).'” - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/H2HKkBVkww — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

¿Qué dijo Trump sobre un posible acuerdo con Irán?

A través de su red social, Truth Social, el mandatario afirmó que Estados Unidos y otros aliados ayudarán a la reconstrucción de Irán una vez que se seleccione a un líder aceptable.

“No habrá un acuerdo con Irán excepto si hay una rendición incondicional. Después de eso, y de la selección de un gran y aceptable líder, nosotros, y muchos de nuestros increíbles y valientes aliados, trabajaremos incansablemente para para sacar a Irán del borde de la destrucción y convertirlo en un país económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Irán tendrá un gran futuro. “Hagamos que Irán vuelva a ser grande” — Escribió el mandatario

¿Qué ocurre en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán?

Las declaraciones de Trump se dan en el séptimo día en el que el Ejército de Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de ataques sobre Irán, en los cuales murió el líder supremo del país persa, Ali Jamenei.

Tras la agresión estadounidense-israelí, Teherán respondió con una serie de bombardeos a las bases estadounidenses en Medio Oriente, en las cuales han muerto seis militares estadounidenses.

¿Qué dicen los organismos internacionales?

Este jueves Teherán amenazó que Estados Unidos llegará a lamentar amargamente el hundimiento de un buque de guerra en el océano Índico y un líder religioso pidió “la sangre de Trump”.

En tanto el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a los Estados implicados “a que adopten de inmediato medidas para desescalar la situación y dar una oportunidad a la paz, y a los demás Estados, que pidan con claridad a esas partes implicadas que den marcha atrás”.