Estados Unidos hunde buque iraní con torpedo: El primer ataque así desde la Segunda Guerra Mundial

Un submarino de Estados Unidos disparó un torpedo que hundió al buque de guerra iraní IRIS Dena en aguas del océano Índico.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el hundimiento de una fragata iraní en el océano Índico tras el disparo de un torpedo desde un submarino estadounidense. De acuerdo con el funcionario, se trata del primer ataque de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

La embarcación “IRIS Dena” regresaba a Irán desde un puerto del este de la India, luego de participar en ejercicios militares en la bahía de Bengala, frente a la costa oriental india. A bordo viajaban aproximadamente 180 personas.

Autoridades de la Armada de Sri Lanka informaron que al menos 32 tripulantes fueron rescatados y trasladados a un hospital en Galle, en el sur del país. Además, el viceministro de Relaciones Exteriores esrilanqués señaló que se han recuperado alrededor de 87 cuerpos en el área donde se hundió la fragata.

TE PUEDE INTERESAR: España no será cómplice de la guerra, Pedro Sánchez responde a Trump

El Departamento de Guerra estadounidense compartió en redes sociales imágenes del momento del ataque y de la destrucción del buque.

Además, Hegseth elevó el tono al referirse al siguiente paso en la ofensiva. “Espacio aéreo no disputado. Espero que entiendan lo que significa”, afirmó. Añadió que Estados Unidos e Israel, a los que se refirió como “las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo”, “volaremos todo el día y toda la noche para encontrar y neutralizar los misiles y la base industrial de defensa del ejército iraní”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump confirma que ofensiva “Furia Épica” sigue en Irán; lamenta la muerte de 3 soldados estadounidenses