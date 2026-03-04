Sucesión en Irán: Mojtaba Jameneí, el “mini líder supremo”, se perfila para reemplazar a su padre

Mojtaba Jamenei, clérigo de 56 años con influencia en la Guardia Revolucionaria, es señalado como el principal aspirante a suceder a su padre en el liderazgo supremo de Irán.

Mojtaba Jameneí, hijo del ayatolá Ali Jameneí, es el favorito para asumir el cargo de líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre el pasado 28 de febrero.

El ayatolá Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar al nuevo líder, afirmó en televisión estatal que los candidatos ya están identificados, aunque no mencionar nombres. Sin embargo, los periodistas Parisa Hafezi, Pesha Magid y Tuvan Gumrukcu apuntan que entre los considerados figura Hassan Khomeini, nieto del fundador de la República Islámica y cercano a la facción reformista que ha perdido espacio en las últimas décadas.

¿Quién es Motjaba Jamenei, favorito a Líder Supremo en Irán?

Es un clérigo de rango medio que ha mantenido una postura crítica frente a los sectores reformistas que impulsan una mayor apertura hacia Occidente y negociaciones en torno al programa nuclear iraní. Su peso político no viene de un cargo de alto perfil, sino de su influencia interna y de su relación con la Guardia Revolucionaria, estructura que concentra poder militar, económico y de seguridad.

“Cuenta con un fuerte apoyo dentro de la Guardia Revolucionaria, en particular entre las generaciones más jóvenes y radicales. Existe una alta probabilidad de que suceda a su padre”, afirmó Kasra Aarabi, jefa de investigación sobre el CGRI en United Against Nuclear Iran.

Según la especialista, Mojtaba ya opera en los hechos como un “mini líder supremo”.

La Asamblea de Expertos se encuentra en proceso de deliberación y, según Ahmad Khatami, el anuncio oficial podría darse pronto. Sin embargo, Reuters advierte que, de ser designado, Mojtaba Jameneí heredaría un país bajo severas sanciones de Estados Unidos que han golpeado la economía iraní. Al mismo tiempo, enfrentaría una sociedad que en años recientes ha protagonizado protestas masivas en demanda de mayores libertades, pese a la represión ejercida por las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos hunde buque iraní con torpedo: El primer ataque así desde la Segunda Guerra Mundial