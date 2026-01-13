Multas Hoy No Circula en Edomex 2026: ¿De cuánto es la sanción y cuándo hay corralón y retiro de placas?

En el Edomex, no respetar el programa Hoy No Circula amerita multas de más de 2,300 pesos, el retiro de placas y corralón.

Circular de manera irregular en el Edomex este 2026 puede costarte más de 2,346 pesos. El programa Hoy No Circula ha reforzado la vigilancia y no solo se trata de una sanción económica, pues existen distintos motivos por los que la policía puede llevarte al corralón y quitarte las placas hoy mismo. Para evitarlo, es muy importante conocer cómo funcionan las multas y los montos exactos de cada infracción.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en el Estado de México?

El programa opera limitando la circulación de vehículos con hologramas 1 y 2, según el número de terminación de placa y el color de su calcomanía (engomado).

Por el contrario, los autos con constancia D (discapacidad), E (exento), Doble Cero (00) y Cero (0), así como ambulancias, bomberos, patrullas, transporte escolar y servicios funerarios, están exentos de estas limitaciones y pueden circular diariamente.

¿Cuál es la multa del Hoy No Circula en el Estado de México?

En el Edomex, la multa por circular en un día restringido, o sea el día que no te toca, es de 20 UMA, lo que equivale a aproximadamente 2 mil 346.2 pesos, según el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización en 2026.

Asimismo, si tu vehículo rebasa los límites máximos de emisiones permitidos, se aplicará una multa de 24 UMA (alrededor de 2 mil 815.44 pesos) y las autoridades procederán a retirar la placa de tu carro.

Evita multas en el Edomex por el programa Hoy No Circula 2026 / Estado de México. Ampliar

¿Qué pasa si circulo sin verificar en Edomex?

Si circulas sin haber realizado la verificación vehicular correspondiente, aunque el programa Hoy No Circula te permita transitar ese día, el simple hecho de no contar con el holograma vigente te hará acreedor a una multa de 3 mil 519.3 pesos.

¿Qué infracciones ameritan el corralón en Edomex?

Tu vehículo será remitido al corralón y se te aplicará una multa de 20 UMA si no cuentas con el holograma de verificación vigente o si tu unidad es “evidentemente contaminante” ante la inspección de las autoridades del Edomex.

TE PUEDE INTERESAR: Refrendo y tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación TOTAL en enero

Evita multas en el Edomex por el programa Hoy No Circula 2026 / Estado de México. Ampliar



