CDMX supera a la India con el peor tráfico del mundo: cruzar 5 km toma más de 20 minutos

El tráfico es, para muchos, el peor enemigo de todos los días. Ya sea para llegar al trabajo, a la escuela o a una cita, los embotellamientos son un problema constante que no distingue a nadie. Recientemente, el Índice de Tráfico 2025 de TomTom, un servicio que mide el flujo vial en tiempo real, reveló que la CDMX volvió a ocupar el primer lugar como la zona con más congestión en todo el planeta; el peor tráfico del mundo.

Con un nivel de congestión del 75.9%, esta cifra representa que, en promedio, cualquier trayecto toma mucho más tiempo del que debería en condiciones normales. El miércoles 28 de mayo de 2025 fue el día en el que el nivel de tráfico llegó al 117%, pero a las tres de la tarde se puso peor hasta alcanzar un 167%. En ese momento, avanzar apenas 2.6 kilómetros tomaba 15 minutos de espera.

Para entender este problemón, basta con mirar cuánto tarda un recorrido de solo 10 kilómetros. En un horario promedio, toma unos 34 minutos. Pero, cuando llega la hora pico, la situación por la mañana sube a 41 minutos y por la noche la misma distancia requiere de 47 minutos.

Sin embargo, la mitad de esa distancia, 5 kilómetros, toma 20 minutos recorrerlos por la mañana, pero en la noche el tiempo sube hasta los 23 minutos.

Y aunque los datos muestran que el tráfico bajó un 3.6% comparado con lo que se registró en 2024, la Ciudad de México no ha logrado salir del primer puesto.

Muy cerca de nosotros se encuentra la ciudad de Bengaluru, en la India, con un nivel de congestión del 74.4%. El resto de la lista tiene a ciudades como Lodz y Lublin en Polonia, Pune en la India, y otras capitales latinoamericanas como Bogotá en Colombia y Lima en Perú, que andan por ahí en el 69% de congestión.