Beca Rita Cetina Primaria: Lista de grados que pueden registrarse al apoyo de 2 mil 500 pesos

Los alumnos inscritos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto son los que integran la lista de grados que pueden registrarse al apoyo de 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para primaria durante este 2026.

Si tienes hijos en edad escolar y quieres inscribirlos en la Beca del Bienestar, todavía tienes tiempo de consultar los detalles sobre la Beca Rita Cetina para primaria y la lista de los grados que pueden registrarse para recibir el apoyo de 2 mil 500 pesos en marzo.

Lista de grados de primaria que pueden registrarse a la Beca Rita Cetina en 2026

Si te preguntas sobre la qué grados abarca la Beca Rita Cetina, la respuesta es todos. Puedes inscribir a tus hijos si cursan:

Primero de primaria

Segundo de primaria

Tercero de primaria

Cuarto de primaria

Quinto de primaria

Sexto de primaria

¿Cómo dar de alta en la Beca Rita Cetina primaria?

El proceso es totalmente en línea a través de la plataforma oficial. Sigue estos pasos:

Debes tener tu cuenta Llave MX activa y verificada. Sube tu identificación oficial y comprobante de domicilio (en PDF o foto legible). Ingresa la CURP del menor, la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, nivel, turno y grado actual. Confirma si eres el padre, madre o tutor legal (es indispensable para el cobro). Si tienes más de un hijo en primaria, usa la opción “Agregar otro estudiante” para inscribirlos en la misma sesión y evitar errores de duplicidad. Al terminar, descarga tu acuse de registro. No lo pierdas, es tu único comprobante legal ante cualquier reclamo.

¿Qué beca puedo solicitar para un niño de primaria?

En este 2026, la opción principal a nivel nacional es la Beca Rita Cetina. Sin embargo, también hay otros apoyos como Mi Beca para Empezar, un programa exclusivo para la Ciudad de México y actualmente no tiene el registro abierto.

Por ello, la prioridad en todo el país es tener el proceso de la Beca Rita Cetina para solicitar recibir los $2,500 pesos.

¿Cuándo termina el registro de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026?

La fecha límite confirmada por las autoridades es el 19 de marzo de 2026. Si tienes problemas con el sistema, intenta realizar el trámite en horarios de poca afluencia (muy temprano o por la noche) para que la carga de documentos sea más rápida.

