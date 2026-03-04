Registro Beca Rita Cetina primaria con Llave MX: Guía para inscribirse en marzo al apoyo de útiles

Realiza el Registro Beca Rita Cetina primaria con Llave MX y checa nuestra guía para inscribirse en marzo al apoyo de útiles para completar el proceso hoy mismo.

Si tienes hijos en nivel básico y quieres asegurarte de tener el apoyo de 2 mil 500 pesos, es indispensable que conozcas los pasos del registro a la Beca Rita Cetina para primaria con la Llave MX y una guía para inscribirse en marzo al apoyo de útiles y uniformes. Aquí te explicamos desde cómo darte de alta en el sistema hasta terminar la carga de documentos de manera exitosa.

¿Cómo crear una cuenta Llave MX para la Beca Rita Cetina primaria?

Si aún no tienes tu cuenta, este es el primer paso obligatorio. Mucho ojo: asegúrate de tener un correo electrónico activo que revises con frecuencia.

Ingresa a la página de Llave MX y coloca tu CURP .

y coloca tu . Valida el “captcha” para confirmar que no eres un robot. Si tu CURP es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales.

es correcta, el sistema llenará automáticamente tus datos personales. Agrega tu código postal , selecciona tu colonia, calle y número.

, selecciona tu colonia, calle y número. Proporciona tus datos de contacto: número de celular y correo electrónico .

y . Crea una contraseña segura, acepta el aviso de privacidad y listo. Ya tienes tu cuenta activa.

¿Cómo registrar a los niños de primaria para la Beca Rita Cetina?

Una vez que tengas tu acceso, el registro Beca Rita Cetina primaria con Llave MX es muy simple:

Inicia sesión con tu cuenta Llave MX. Carga de documentos: Deberás subir en formato PDF o foto legible tu identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente. Datos del alumno: Ingresa la CURP de tu hijo o hija, la clave de la escuela (CCT), el nivel educativo, turno y grado. Parentesco: Selecciona si eres padre, madre o tutor legal. ¿Tienes más de un hijo? No cierres la sesión. Busca la opción “Agregar otro estudiante” para registrar a todos tus pequeños bajo el mismo perfil. Finalización: El portal te confirmará que el registro fue exitoso. Toma en cuenta que es vital descargar tu comprobante de registro, ya que es tu único respaldo legal.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina para primaria en 2026?

El periodo oficial para realizar el trámite en la plataforma es del 2 de marzo hasta el 19 de marzo de 2026. Te recomendamos no dejarlo para el último momento, ya que la plataforma suele presentar intermitencias por la alta demanda de usuarios.

¿Qué grados de primaria recibirán la Beca Rita Cetina?

Se pueden registrar estudiantes de todos los grados, desde primero hasta sexto de primaria, siempre y cuando estén inscritos en escuelas públicas de educación básica.

