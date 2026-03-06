Caso Nayrobi: Encuentran su cuerpo en la alcaldía Venustiano Carranza, investigan posible transfeminicidio

Una mujer de 27 años que había sido reportada como desaparecida en la Ciudad de México fue localizada sin vida dentro de un parque en la alcaldía Venustiano Carranza, lo que ya es investigado por autoridades capitalinas.

La víctima fue identificada como Nayrobi Flores Arcia, quien había sido vista por última vez el pasado 26 de febrero tras salir del domicilio de un amigo en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tras su desaparición, familiares presentaron una denuncia y se emitió una ficha oficial de búsqueda.

¿Cómo ocurrió el hallazgo de Nayrobi?

El cuerpo de Nayrobi fue encontrado la madrugada de este 6 de marzo dentro de una especie de campamento improvisado con lonas en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue posible después de que una persona proporcionara información sobre el sitio donde podría encontrarse la joven.

Elementos de seguridad acordonaron la zona mientras peritos iniciaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Caso de transfeminicidio, Nayrobi Flores Ampliar

Caso Nayrobi se investiga como posible transfeminicidio

Reportes preliminares señalan que el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia, por lo que la investigación se realiza bajo los protocolos correspondientes para casos de transfeminicidio.

La Fiscalía de la Ciudad de México continúa con las indagatorias para determinar las circunstancias de su muerte.

Familia pide investigar a un sospechoso

En medio del dolor por el hallazgo, familiares de Nayrobi han señalado a una persona que, aseguran, podría estar relacionada con su desaparición y posterior muerte, por lo que pidieron a las autoridades que esa línea de investigación sea considerada.

El caso ha generado indignación en redes sociales y entre colectivos feministas, que reiteran el llamado a reforzar las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la capital.