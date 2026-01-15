Verificación vehicular en Edomex 2026: Estas son las nuevas multas por el aumento de la UMA

Las nuevas multas por la verificación vehicular en Edomex 2026 entrarán en vigor tras el aumento al valor de la UMA en febrero.

Durante el primer bimestre de 2026, los automovilistas con engomado amarillo (placas 5 o 6) en el Estado de México deben cumplir con la verificación vehicular. De lo contrario, se enfrentarán a las nuevas multas que entraron en vigor este año tras el ajuste al valor de la UMA, con sanciones que pueden superar los 3,500 pesos o incluso el traslado al corralón.

¿Cuál es la multa por verificación extemporánea en el Estado de México?

Este 2026, la sanción por no verificar a tiempo se mantiene en 30 UMAs; sin embargo, debido al ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización (valor que entra en vigor en febrero) el costo de la multa por verificación extemporánea subió a 3,519 pesos.

Además, si un elemento de tránsito te detiene por circular sin holograma o por emitir contaminantes ostensibles en el Edomex, la multa es de 20 UMAs, lo que en 2026 equivale a 2,346.20 pesos, más la retención de tu carro al corralón.

¿Cuándo me toca verificar en Edomex 2026?

Para evitarte las nuevas multas, debes seguir el calendario de verificación vehicular Edomex 2026 de este primer semestre:

Enero y febrero: Engomado Amarillo (Terminación 5 y 6). Fecha límite: 28 de febrero.

Febrero y marzo: Engomado Rosa (Terminación 7 y 8). Fecha límite: 31 de marzo.

Marzo y abril: Engomado Rojo (Terminación 3 y 4). Fecha límite: 30 de abril.

Abril y mayo: Engomado Verde (Terminación 1 y 2). Fecha límite: 30 de mayo.

Mayo y junio: Engomado Azul (Terminación 9 y 0). Fecha límite: 30 de junio.

¿Cuánto cuesta verificar en Edomex 2026?

El costo de la verificación vehicular en el Estado de México depende del tipo de holograma que tenga tu carro:

Holograma 1 y 2: 453 pesos.

Holograma 0: 588 pesos.

Holograma 00: 1,154 pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Refrendo y tenencia gratis en Edomex 2026: Así puedes tener la condonación TOTAL en enero