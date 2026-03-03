Precios de la Verificación en Edomex 2026: Estos son los costos por holograma en marzo

Si vas a verificar, recuerda que estos son los costos por holograma en marzo: $1,197 para el "00", $610 para el "0", $469 para los niveles "1" y "2", y $630 para el trámite de Exento Voluntario. Consulta aquí todos los Precios de la Verificación en Edomex 2026.

Si tu carro tiene engomado rosa o rojo, es momento de preparar la cartera y agendar tu cita para evitar multas por verificación extemporánea. A continuación, te compartimos el desglose de los precios de la Verificación en Edomex 2026 y los costos por holograma en marzo para que realices tu pago sin sorpresas en el verificentro.

¿Cuándo me toca verificar Edomex 2026?

De acuerdo con el calendario para este primer semestre del año, el orden es el siguiente:

Engomado Rosa (Placas 7 y 8): Tienen todo el mes de marzo y hasta el 15 de abril para cumplir con el trámite.

Tienen todo el mes de y hasta el para cumplir con el trámite. Engomado Rojo (Placas 3 y 4): Inician su periodo en marzo y termina el 30 de abril.

¿Cuánto cuesta verificar en Edomex 2026?

Los precios de la verificación en el Edomex para 2026 son los siguientes:

Holograma 00: $1,197 pesos.

$1,197 pesos. Holograma 0: $610 pesos.

$610 pesos. Holograma 1 y 2: $469 pesos.

$469 pesos. Holograma Exento Voluntario: $630 pesos.

Los autos con hologramas “Exento” y “D” (Discapacitados) no pagan el trámite de verificación, es totalmente gratuito.

Toma en cuenta que para realizar tu verificación es indispensable no tener adeudos de tenencia o infracciones de tránsito pendientes de pago, de lo contrario, no te permitirán concluir el proceso.

¿Cuánto es la multa por no verificar en el Estado de México 2026?

La multa por verificación extemporánea en el Edomex para el 2026 es de $3,519 pesos.

