Jericho III, el poderoso misil de Israel que podría cambiar el curso del conflicto con Irán

El misil balístico Jericho III representa el vértice de la capacidad estratégica de Israel en materia de disuasión nuclear. Aunque el Gobierno israelí mantiene su histórica política de ambigüedad, sin confirmar ni negar oficialmente la posesión de armas nucleares, centros de análisis especializados y organismos internacionales han documentado durante años la evolución de esta plataforma como uno de los pilares del equilibrio militar en Oriente Medio.

En un contexto de tensión recurrente con Irán y otros actores regionales, el Jericho III aparece de manera constante en informes de seguridad y defensa como el sistema de mayor alcance atribuido a Israel. Su desarrollo, características técnicas y posible capacidad para portar ojivas nucleares han sido descritos por instituciones como el Center for Strategic and International Studies (CSIS) y la Federation of American Scientists (FAS), consideradas referencias globales en materia de armamento estratégico.

Qué es el Jericho III y cuándo entró en operación

El Jericho III es un misil balístico de rango intermedio (IRBM, por sus siglas en inglés) desarrollado por Israel como sucesor del Jericho II. De acuerdo con el proyecto Missile Threat del CSIS, el sistema habría alcanzado capacidad operativa alrededor de 2011, tras una serie de pruebas realizadas desde la base de Palmachim a finales de la década de 2000.

CSIS identifica al Jericho III como un misil de combustible sólido, lo que permite tiempos de preparación reducidos frente a sistemas de combustible líquido. Esta característica es clave en términos de disuasión, ya que mejora la capacidad de respuesta ante un escenario de crisis.

Alcance estimado y proyección estratégica

Las estimaciones sobre el alcance del Jericho III varían según la fuente y la configuración de carga útil. El CSIS sitúa su rango aproximado entre 4.800 y 6.500 kilómetros, lo que le permitiría cubrir la totalidad de Oriente Medio, partes de Europa, Asia Central y el norte de África.

Algunas evaluaciones técnicas citadas por la FAS sugieren que, en configuraciones específicas con menor carga útil, el alcance podría extenderse aún más, aunque Israel no ha publicado datos oficiales al respecto. En cualquier caso, incluso en el rango más conservador, el sistema proporciona a Israel una capacidad de disuasión más allá de su entorno inmediato.

Capacidad de carga y potencial nuclear

Israel no reconoce oficialmente su arsenal nuclear, pero el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) estima que el país posee armas nucleares desde hace décadas, aunque sin detallar plataformas específicas. Diversos análisis estratégicos vinculan al Jericho III con la capacidad de portar ojivas nucleares.

El CSIS señala que el misil podría transportar una carga útil de entre 1.000 y 1.300 kilogramos. Este margen permitiría, según expertos en proliferación citados por FAS, integrar una ojiva nuclear de alto rendimiento. Existen también especulaciones sobre una posible capacidad MIRV (vehículos de reentrada múltiple e independiente), es decir, la posibilidad de portar varias ojivas dirigidas a diferentes objetivos, aunque esta característica no ha sido confirmada públicamente.

Nivel de destrucción

En términos de poder destructivo, el Jericho III, en caso de estar equipado con una ojiva nuclear, como sostienen análisis del CSIS y la FAS, tendría una capacidad muy superior a la de las bombas lanzadas en 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Con una carga estimada de hasta varios cientos de kilotones, un solo impacto podría devastar una gran ciudad, destruir infraestructura crítica y provocar consecuencias humanas y ambientales de largo alcance. Sin embargo, su función principal no es el uso táctico en el campo de batalla, sino la disuasión estratégica: su existencia busca impedir un ataque mayor al elevar el costo de cualquier agresión a un nivel inasumible. En ese sentido, más que un arma concebida para ser utilizada, el Jericho III opera como una herramienta de equilibrio extremo dentro de la arquitectura nuclear no declarada de Israel.

Ambigüedad nuclear y equilibrio regional

Israel mantiene desde hace décadas una política de ambigüedad nuclear, conocida como “amimut”, mediante la cual no confirma ni desmiente la posesión de armas nucleares. Esta postura ha sido documentada por SIPRI y por la FAS como un componente deliberado de su estrategia de seguridad.

En este marco, el Jericho III no es presentado oficialmente como un arma nuclear, pero su desarrollo y características técnicas lo convierten, según centros de análisis internacionales, en el vector estratégico más avanzado atribuido al país. Más que un instrumento de uso inmediato, su valor reside en la capacidad de disuasión frente a adversarios regionales y potenciales amenazas de largo alcance.

