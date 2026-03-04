España no será cómplice de la guerra, Pedro Sánchez responde a Trump

Pedro Sanchez responde a Trump y exige una solución diplomática a la guerra contra Irán. Gardin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images

“España está con la Constitución, con la UE, con la ONU y con el derecho internacional. Estamos con la paz, la convivencia y la prosperidad que benefician a todos. El futuro no está escrito. La espiral de violencia es evitable“, afirmó el presidente de España, Pedro Sánchez en respuesta a Donald Trump, quien el día de ayer ordenó a su gobierno romper todo lazo comercial contra la nación ibérica, por su falta de cooperación en la guerra contra Irán.

Desde el Palacio de la Moncloa, el presiente español afirmó que “hay esperanza” y España está con los principios de derecho internacional y la paz entre países por lo que exigió “un cese de las hostilidades y una resolución diplomática de esta guerra”.

España está con la Constitución, con la UE, con la ONU y con el derecho internacional.



Estamos con la paz, la convivencia y la prosperidad que benefician a todos.



El futuro no está escrito. La espiral de violencia es evitable. pic.twitter.com/cZEwlJpplI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Sánchez reconoció que hay países que piensan igual en todo el mundo y lo que piden es “más paz y más prosperidad”, lo que es un beneficio para todos.

En redes, dijo que la situación no es segura, pero aseguró a sus connacionales: “Estamos asistiendo a los españoles en el mundo, activando dispositivos de evacuación” para que sean devueltos a España.

Ante la crisis en Oriente Medio, España estará a la altura.



Protegeremos a nuestros ciudadanos, prepararemos medidas para amortiguar el impacto económico y trabajaremos con Europa por una respuesta coordinada que priorice la paz y la diplomacia. pic.twitter.com/wPReSjweo2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

Su gobierno, dijo, estudia la mitigación de un conflicto que podría ser largo y afirmó que España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a la crisis.

Dijo que habrá colaboración con la economía internacional, apoyando diplomáticamente trabajando con países aliados para lograr paz duradera en Ucrania y Palestina.

