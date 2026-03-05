Sube a 321 connacionales evacuados de Medio Oriente: SRE

Aumentó a 321 el número de evacuados mexicanos de países de Medio Oriente / NurPhoto

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que aumentó a 321 el número de evacuados mexicanos de países de Medio Oriente.

A través de su cuenta de la red social “X” la instancia dirigida por Juan Ramón de la Fuente explicó que fueron dirigidos por rutas terrestres seguras procedentes de Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar.

¿Cómo se realizó la evacuación de connacionales en la región?

Así mismo detalló que las embajadas mexicanas en el Medio Oriente continúan operando en estado de alerta y en contacto permanente con las y los mexicanos; reiteró que hasta el momento no hay personas mexicanas afectadas en su integridad física.

También mencionó que es probable que el número siga aumentando toda vez que hay más personas que ya están programadas para salir con apoyo y por gestiones de las embajadas, y que algunos países han abierto total o parcialmente sus espacios aéreos.

¿Qué recomendaciones emitió la cancillería para mexicanos en la región?

La cancillería reiteró a las y los connacionales que permanecen en los países de la región seguir tomando las debidas precauciones y las recomendaciones de las autoridades locales para evitar cualquier afectación a su integridad física.

