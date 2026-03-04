Van 279 mexicanos evacuados Medio Oriente: Claudia Sheinbaum
Todas las embajadas de México continúan operando en situaciones de alerta
Suman 279 mexicanos evacuados de las zonas de los conflictos en el Medio Oriente, especialmente de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Israel y Qatar, informó la presidenta, Claudia Sheinbaum.
“Ayer me mandaron una nota de que algunos de ellos salieron por vía no aérea, porque en ese momento no hay vuelos, 279 personas mexicanas han sido evacuadas. Han salido vía terrestre en su mayoría Egipto, Jordania y <a href="https://www.eluniversal.com.mx/mundo/otan-intercepta-misil-balistico-irani-lanzado-hacia-turquia-es-el-primer-incidente-en-suelo-turco-del-conflicto-entre-eu-e-iran/" target="_blank" rel="">Turquía</a>, países que cuentan con espacio aéreo abierto”— Preciso
¿Por dónde han salido los mexicanos evacuados?
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que a nuestros connacionales les dieron salida hacia Egipto, Jordania y Türkiye, países que cuentan con espacio aéreo abierto.
“Se analiza con cuidado cada situación en lo particular, para asegurar que los corredores de evacuación establecidos operen con seguridad, así como otras posibles alternativas”.— Informó las SRE
El canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró que todas las embajadas de México continúan operando “en situaciones de alerta” y en contacto con las y los connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.
¿Qué deben hacer los mexicanos en la región?
También se hizo un llamado a todos los mexicanos que se encuentran en algún país del Medio Oriente para que mantengan a la mano redes sociales, correos electrónicos y los siguientes números telefónicos a los que pueden acudir en caso de requerir asistencia o protección consular:
- Embajada en Irán: +989121224463
- Embajada en Israel: 054-316-6717
- Embajada en Jordania: 0778 00 0494
- Embajada en Qatar: 3363 4450
- Embajada en Arabia Saudita: +966557539374
- Embajada en Kuwait: +965 9401 6333
- Embajada en EAU: 504 54 0273
- Embajada en Líbano: 03 044 598
- Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095
Las autoridades reiteraron que las representaciones diplomáticas mexicanas permanecen atentas ante cualquier eventualidad derivada del conflicto en la región y que el proceso de evacuación se mantiene activo conforme a las condiciones de seguridad.