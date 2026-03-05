Semar desmantela laboratorio de drogas sintéticas en Sinaloa y detiene a cuatro personas

Un nuevo laboratorio de metanfetaminas fue localizado y desmantelado en Sinaloa por elementos de Semar.

La Secretaría de Marina (Semar) informó sobre operativos realizados en el estado de Sinaloa contra un grupo delictivo relacionado con delitos contra la salud, que derivaron en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas y la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con la producción y distribución de estupefacientes.

Como resultado del dispositivo en la entidad, elementos de la Armada, con apoyo de personal de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron cateos en los poblados de Soyatita y Pueblo de Alaya, donde detuvieron a cuatro personas vinculadas con una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de drogas sintéticas; además, aseguraron un laboratorio clandestino.

¿Cómo ocurrió la primera detención?

El personal de la Semar ubicó un vehículo conducido por una mujer que circulaba sin placas de circulación, por lo que le marcaron el alto. La conductora intentó darse a la fuga, iniciando una persecución, tras la cual los elementos de seguridad lograron interceptarla y realizarle una inspección.

Durante la revisión localizaron aproximadamente mil dosis de drogas sintéticas, por lo que fue detenida Karina Guadalupe “N”. De acuerdo con labores de gabinete, se tuvo conocimiento de que está relacionada con la adquisición de precursores químicos y con la logística para la distribución de estas sustancias ilícitas.

TE PUEDE INTERESAR: Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con grupo criminal: Harfuch

¿Quiénes integraban la célula delictiva?

En otro punto, en el poblado de Pueblo de Alaya, los elementos de seguridad inspeccionaron un vehículo en el que viajaban tres personas identificadas como Régulo Gilberto “N”, señalado como líder de esta célula delictiva generadora de violencia dedicada a la producción de drogas sintéticas a gran escala en el estado de Sinaloa, así como José Jairo “N” y Jesús Geovany “N”.

A los detenidos les aseguraron tres armas largas, 11 cargadores, 250 cartuchos útiles y una mochila táctica.

TE PUEDE INTERESAR: El fin de la era del ‘Mencho’: ¿Qué esperar tras la caída del líder criminal más poderoso mundo?

¿Qué encontraron en el laboratorio clandestino?

Asimismo, durante acciones de reconocimiento aéreo y terrestre en las inmediaciones del poblado de El Dorado, los elementos de seguridad localizaron e inhabilitaron un laboratorio de drogas sintéticas clandestino.

En el lugar aseguraron dos máquinas para la elaboración de tabletas, ollas de peltre y diversos contenedores con más de 500 litros de sustancias químicas empleadas en la producción de drogas sintéticas. Las autoridades estiman que el valor de lo asegurado alcanza varios millones de dólares.

Las personas detenidas, junto con la droga y las armas, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público federal correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

ahz.