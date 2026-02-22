El fin de la era del ‘Mencho’: ¿Qué esperar tras la caída del líder criminal más poderoso mundo?

El panorama del crimen organizado ha dado un giro radical. Con la confirmación del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho“, no solo cae el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino el que era considerado el narcotraficante más poderoso y buscado del mundo. Su influencia no se limitaba a las fronteras mexicanas; dirigía una corporación criminal con redes que se extendían desde Nueva Zelanda hasta Canadá, pasando por Europa y África.

Este suceso, resultado de un operativo federal que buscaba su captura, ha generado una reacción inmediata de violencia en estados como Jalisco, Guanajuato y Colima. Sin embargo, para los especialistas en seguridad como Óscar Balderas, los bloqueos actuales son solo el inicio de una reestructura profunda y potencialmente más peligrosa para la población civil.

Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Ampliar

¿Quién heredará el control de la organización criminal?

A diferencia de otros grupos donde la línea de sucesión es clara, el CJNG enfrenta un vacío de poder crítico. “El Mencho” construyó una estructura basada en la lealtad familiar, pero hoy sus hijos, “El Menchito” y “La Menchita”, así como sus hermanos y esposa, se encuentran tras las rejas. Sin un heredero natural de sangre con capacidad operativa, el control del cártel queda a la deriva.

Se anticipa que liderazgos regionales, figuras como ‘El RR’, ‘El Jardinero’ o ‘El Zapo’, se disputen el trono. Esta competencia no será mediante acuerdos, sino a través de una violencia extrema, donde el nuevo jefe buscará imponer su autoridad demostrando una capacidad de fuego y sadismo que incluso supere la de su antecesor.

¿Cómo afectará este cambio a la seguridad en México?

La gran preocupación para los ciudadanos y las autoridades radica en el tiempo y el espacio. Este reacomodo ocurre en un momento donde México está bajo los reflectores internacionales. La falta de una cabeza estratégica podría derivar en decisiones impulsivas por parte de los mandos medios, aumentando la inestabilidad en plazas clave como Michoacán y Baja California.

Además, la caída del “Mencho” rompe equilibrios indirectos. Se sabe que existían acuerdos de no agresión incluso con facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente con “Los Chapitos”. Sin la figura de Oseguera Cervantes para respaldar esos pactos, el “tablero criminal” se reinicia, lo que podría desencadenar nuevos frentes de guerra en territorios que antes se mantenían en una tensa calma.

Queman vehículos en varios puntos de Guadalajara. X Ampliar

¿Qué papel jugará la estrategia financiera a partir de ahora?

El CJNG no es solo un grupo armado; es una entidad ultra millonaria. Aunque el líder ha sido abatido, los recursos económicos de la organización permanecen intactos. Esto significa que el grupo aún tiene capacidad para sobornar, armarse y mantener su operatividad.

Impacto en la frontera: “El Mencho” fue el único que logró penetrar con éxito en Tamaulipas, una zona históricamente cerrada a cárteles foráneos. El futuro de estas alianzas en la frontera con Texas es ahora incierto.

Colaboración internacional: La presión de Estados Unidos fue clave para este golpe, y se espera que la cooperación binacional se intensifique para atacar no solo a las personas, sino los activos financieros que permiten la supervivencia del cártel.

Riesgo de traiciones: Históricamente, tras la caída de un gran capo, las filtraciones y traiciones internas aumentan, facilitando nuevas detenciones, pero también generando purgas violentas dentro de las filas.

La caída del narcotraficante más poderoso del mundo es un hito, pero para nosotros como ciudadanos comunes, el beneficio real solo llegará si las autoridades logran neutralizar la violenta lucha por la sucesión que apenas comienza.