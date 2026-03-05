Realizan simulacro en el Aeropuerto de Toluca, con supuesto de artefacto abandonado, previo al Mundial 2026 |Video

Durante el simulacro en el Aeropuerto de Toluca e inmediaciones, se activaron los protocolos de emergencia, con rumbo al Mundial 2026.

Teniendo como supuesto el abandono de un artefacto que representaba un posible riesgo para los pasajeros, autoridades federales realizaron un simulacro en el Aeropuerto de Toluca como parte de los protocolos de seguridad implementados previo al Mundial de fútbol de 2026. El ejercicio consistió en la simulación del abandono de un artefacto que representaba un posible riesgo para los pasajeros.

Durante el ejercicio se activaron los protocolos de emergencia con la participación de diversas corporaciones encargadas de la seguridad aeroportuaria y de protección civil, con el objetivo de evaluar la capacidad de respuesta ante una posible amenaza.

¿En qué consistió el simulacro en el aeropuerto?

El escenario planteó el hallazgo de un objeto sospechoso que fue dejado en una de las áreas del aeropuerto, lo que obligó a las autoridades a activar los protocolos de seguridad correspondientes.

Personal especializado realizó la inspección del supuesto artefacto mientras se aplicaban medidas preventivas para garantizar la seguridad de los pasajeros y del personal aeroportuario. Este tipo de ejercicios permite verificar la coordinación entre las distintas dependencias involucradas.

¿Qué autoridades participaron en el ejercicio?

En el simulacro participaron autoridades federales encargadas de la seguridad y vigilancia en instalaciones estratégicas, quienes aplicaron los procedimientos establecidos para neutralizar la supuesta amenaza.

Las acciones incluyeron la delimitación de áreas, la evaluación del objeto sospechoso y la implementación de protocolos de seguridad diseñados para situaciones de riesgo dentro de terminales aéreas.

¿Por qué se realizan estos ejercicios antes del Mundial 2026?

Este tipo de ejercicios forman parte de los preparativos de seguridad que se realizan en distintas infraestructuras del país rumbo al Mundial de fútbol de 2026, evento internacional que atraerá a miles de visitantes.

El objetivo es fortalecer los protocolos de reacción ante emergencias y garantizar la seguridad de pasajeros, trabajadores y visitantes en instalaciones estratégicas como los aeropuertos.

