FIFA quedó contenta... se realizarán simulacros, asegura Sheinbaum tras reunión de seguridad

Como muy buena calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, la reunión que sostuvieron este miércoles, los integrantes del Gabinete de Seguridad con representantes de la FIFA.

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que se vieron los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue que se llevan a cabo para garantizar la seguridad de la población y los visitantes en la celebración del Mundia l, para la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR: Garantizan seguridad en Mundial 2026 tras reunión con FIFA

“Fue una muy buena reunión, se quedaron muy contentos, tenían, pues algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad, y se quedaron muy contentos, igual en el tema de movilidad, algunas recomendaciones, que no haya tráfico para llegar al estadio cosas de ese tipo y como se viene trabajando hace tiempo, está todo planeado y estamos en periodo de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo y que ni siquiera se nota porque, pues está muy bien trabajado”.

“La fecha, el plazo límite que tenía FIFA para decir me quedo o no con estas habitaciones, venció hace un par de días. ¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho, y que, además de decirlo, no es realmente un problema, porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país. De los cuatro partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, dos estaban en nuestro país, uno en la Ciudad de México, uno en la ciudad de Guadalajara. Así que vamos bien, vamos por buen camino”.

No está en riesgo el turismo ni en la capital del país, ni en México", — Enfatizó

“No hay ni riesgos de turismo. La secretaria Josefina Rodríguez ha presentado aquí en varias ocasiones los récords que tiene nuestro país en materia turística. México, como lo dice nuestra presidenta y la secretaria, México está de moda y está muy de moda para el mundial, así que por las habitaciones no se preocupen, más bien aquí haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar”.

Llamó a no aumentar las noticias falsas y pedir información directo a las autoridades porque no descartó que aproximándose la fecha de la Copa del Mundo, se vivirá una etapa más ágida.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelación de la FIFA a hoteles no es ni el 1% de lo que ofrece CDMX

ahz.