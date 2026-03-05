CDMX asegura condiciones para el Mundial 2026 y afina plan de movilidad

La secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, aseguró que hay condiciones para el Mundial en la capital mexicana.

La Ciudad de México se prepara para recibir a visitantes durante el Mundial 2026, con acciones en materia de seguridad, movilidad y oferta turística, de acuerdo con lo expuesto por autoridades capitalinas tras reuniones con representantes de la FIFA.

Preparativos y seguridad rumbo al Mundial

"Luego de la reunión de seguridad con FIFA, tenemos condiciones plenas, basta ver el domingo pasado 400 mil personas en u manifiesto de paz con Shakira". Para nosotros la historia no se escribe en un día, pero el futbol tiene que construir ese escenario de paz. Vamos a ser una gran sede mundialista, afirmó Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien replicó.

Tenemos 23 días para el partido México-Portugal y “vamos a llegar”, afirmó ante el rezago en el plan de movilidad de la capital mexicana.

“Coherentes con el tema de tarifas, no dispararnos en ninguna sede con los costos de habitación, para recibir a millones de personas”.

Oferta turística y actividades durante el torneo

La CDMX, dijo está ofreciendo una gran variedad de eventos además del futbol, una oferta para ver gratuitamente los partidos en pantallas, museos, memoria colectiva y diversas actividades.

“No importa donde juegue tu selección nosotros los recibimos sin racismos”.

CDMX genera mucha confianza en la gente, lo vemos en la F1, torneos de golf exclusivos se realizan aquí, a Bad Bunny lo vinieron a ver de 77 países; es segura con 58% menos de delitos de alto impacto, hay datos duros que lo reflejan, afirmó.

“Luego de la reunión de seguridad de FIFA con Omar García Harfuch y Pablo Vázquez, tenemos condiciones plenas, basta ver el domingo pasado 400 mil personas en u manifiesto de paz con Shakira”.

Resaltó que el gobierno de la ciudad está invirtiendo en cámaras, patrullas, es una ciudad muy vital y los números no mienten.

Un millón de turistas hospedados subió el año pasado 62.4 y cerramos en más del 68% en un año.

Un momento como el Mundial nos va a tocar vivirlo una vez en la vida, los protocolos de seguridad tienen su lógica y se implementan de manera inmediata. Estamos vigilando cada detalle para que quienes vengan lo pasen increíble y regresen con sus familias.