‘Es un truco electoral para 2027′, advierte Rubén Moreira sobre la revocación de mandato

Rubén Moreira dijo que Morena busca meter a la presidenta en las boletas de la elección del 27” para que todo el gobierno federal haga campaña en el proceso.( Cuartoscuro )

En Así Las Cosas con Gabriela Warkentin, el diputado y coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, destacó que el Partido Revolucionario Institucional mantiene firme la postura de que la propuesta para empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027 debe ser retirada de la agenda legislativa.

Explicó que el PRI fue el primero en alertar sobre un “albazo” al ser notificados de una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para discutir el tema, la cual posteriormente fue pospuesta.

Te podría interesar: Diputados posponen discusión de la reforma en materia de revocación de mandato

¿Cuáles son los motivos detrás de la revocación concurrente?

El coordinador priista presentó tres posibles motivos detrás de la propuesta de reforma, que incluiría una elección con múltiples cargos en juego, gobernadores, alcaldes, diputados locales y federales, y poderes judiciales locales y federales.

Patada de ahogado: Que sea una maniobra para distraer la atención. Ventaja Electoral: “Meter a la presidenta en las boletas de la elección del 27” para que todo el gobierno federal haga campaña en el proceso. Se buscarían firmas desde 2026, lo que representaría un “truco para meterse en las elecciones”. Temor a 2028: Que la presidenta tema ser “revocada” en 2028, prefiriendo “juntar su suerte con la de todo Morena en el 27” para evitar jugar su revocación en solitario si las cosas van mal.

"Prefiere juntar su suerte [@Claudiashein] con todo #Morena para el 2027 (...) En el 2028 vendría una revocación, y si las cosas siguen tan mal ella tendría que jugar su revocación sola", @rubenmoreiravdz.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/cAA6zWemLY — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 11, 2025

Moreira también señaló su preocupación por las fechas, ya que considera que la “tentación va a ser enorme” y los actores políticos no se abstendrán de inmiscuirse en el proceso electoral.

También puedes leer: Morena impulsa reforma constitucional para unir comicios intermedios y revocación de mandato

¿Qué relación hay con el Plan Michoacán?

Adicionalmente, el diputado Moreira anunció que el PRI pedirá la presencia del Gabinete de Seguridad en la Junta de Coordinación Política para explicar el Plan Michoacán. El PRI tiene dudas sobre la inversión de 57 mil millones de pesos anunciada, pues no concuerda con lo que se votó en el Presupuesto de Egresos.

Como ejemplo, mencionó que Michoacán recibió 50 millones de pesos federales para Cultura en 2018, y para este presupuesto solo se destinan 1.5 millones de pesos. En infraestructura, de dos mil millones de pesos que recibió en 2018, ahora solo se destinan 90 millones de pesos.

#PlanMichoacán no está en el presupuesto de egresos:



“Tenemos grandes dudas en el presupuesto. La semana pasada se votó uno donde no hay nada que se dijo el pasado domingo (…) Además, es un plan que se parece mucho al de Caldearon", @rubenmoreiravdz.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/dqglxNoAcF — Así Las Cosas (@asilascosasw) November 11, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información