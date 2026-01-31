PRI rechaza Reforma Electoral de 2026; dicen que es la “Ley Maduro”

Legisladores del PRI advierten que no avalarán esa iniciativa, a la que llaman “Ley Maduro”, porque busca destruir las instituciones democráticas de México.

En el marco de su reunión plenaria, los diputados y senadores del PRI expresaron su rechazo a la reforma electoral que próximamente enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso Federal.

En voz de su líder nacional, el senador Alejandro Moreno Cárdenas, los legisladores del tricolor advirtieron que no avalarán esa iniciativa, a la que llaman “Ley Maduro”, porque busca destruir las instituciones democráticas de México.

Sale más barato una democracia cara que una dictadura gratuita.



MORENA, con su reforma electoral, busca que en México exista un modelo de partido único para quedarse en el poder durante años. pic.twitter.com/We6cSnzdm3 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 31, 2026

¿Qué argumentos da el PRI contra la reforma electoral?

El político campechano sostuvo que las consultas que hizo la comisión especial para la reforma electoral, que encabeza Pablo Gómez, fueron una farsa y ahora dicen que van a escuchar a la oposición, pero también es una mentira.

“Qué chingados van a escuchar si ya saben que tienen la mayoría de votos, el PRI no se presta a eso, el PRI defiende a México, el PRI defiende la democracia. ¿Qué vas a avalar?, si eso es la destrucción del país, cero. Son unos cínicos descarados de ir con una propuesta que destruye el equilibrio y la competencia. Aquí está el PRI, nosotros vamos a defender a la gente, vamos a estar con la gente y seremos no sólo congruentes, valientes y determinados para defender a este país”. — Alejandro Moreno Cárdenas

Los grupos parlamentarios del PRI en el Congreso de la Unión rechazan la #LeyMaduro en #México. pic.twitter.com/ID7xoIKljz — PRI (@PRI_Nacional) January 31, 2026

¿Qué otros temas abordó el líder priista?

En conferencia de prensa, el líder nacional del tricolor habló de la situación del país en materia de seguridad pública, salud y economía entre otros temas, pero centró la fuerza de su mensaje en el rubro electoral, denostó al régimen morenista y confió en que en el 2027 el PRI dará una lección de participación ciudadana en las urnas.

“México no puede seguir ya en manos de estos cínicos y corruptos, y narcopolíticos de Morena, están destruyendo este país. Tenemos la gran oportunidad en el 2027 para darles una lección de participación política que las y los mexicanos salgan a votar, por ellos, los morenistas, tiene al mejor operador político electoral del país que es el crimen organizado, ¿Cómo vas a competir con eso?”. — Alejandro Moreno Cárdenas

El senador Alejandro Moreno despotricó contra el partido Movimiento Ciudadano al que acusó hacerle el juego a Morena para darle sus votos en caso de que el PT o el Partido Verde no lo hagan.

.@MovCiudadanoMX cada vez más cercano y más arrastrado a MORENA. La 4T avanza infiltrando y gobernando a su partido. Prefieren estar de tapetes y esquiroles, que buscar ser una verdadera oposición.



La manita levantada de @AlvarezMaynez lo delata. Aunque quieras hacer pensar que… pic.twitter.com/S46gv0QTwy — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 31, 2026

Además, el dirigente priista aseguró que de acuerdo a sus encuestas los electores favorecerán al PRI en algunos estados, al PAN en otros, pero la población ya no apoya a Morena.

