Máynez fija postura de MC sobre alianzas y rechaza interlocución con Alito Moreno

En entrevista con Carlos Loret de Mola el presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez dijo que Alejandro Moreno como interlocutor del PRI no es válido porque es muy contradictorio, pero reconoció que existen muchos priistas valiosos en el Senado y la Cámara de Diputados; además reconoció que deben existir puentes de conversación en otro nivel con respeto y cumpliendo acuerdos.

¿Qué dijo sobre el diálogo con el PRI y otros partidos?

“El lenguaje, esa manera de expresarse públicamente, es para nosotros inaceptable, y como te digo, hay un diálogo con el PRI, pero no con quien usurpó su dirigencia… en las cámaras hay buena comunicación con sus legisladores, hemos tenido, por ejemplo, ahora en este tema de la reforma electoral, comunicación, y a nivel local hay gente muy valiosa”. — Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano

Máynez dijo que tiene que haber un dialogo inteligente, sensato y maduro para propiciar respeto a la voluntad popular y Movimiento Ciudadano debe distinguirse porque muchas personas votan por su ellos en diferencia con Morena, pero también con gobierno anteriores, “esa congruencia no se puede perder”.

“No podemos hacer ninguna alianza con el PRI. Sí, se necesita una Reforma Electoral, pero no como la envió la presidenta”: @AlvarezMaynez en ⁦@WRADIOMexico⁩ https://t.co/iZrESxWfqb — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 5, 2026

¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano frente al bloque opositor?

El presidente de Movimiento Ciudadano dijo que “es un cuento de nunca acabar”, las alianzas ofrecen pocas alternativas y soluciones a los mexicanos, “creo que deberá haber mejores mecanismos de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para los temas que le interesan a la gente”.

Este jueves en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Parece que la presidenta ya asumió que ni sus aliados van a aprobar la reforma electoral.



➡️Estados Unidos, con todo y la guerra en Irán, está hablando de los cárteles y de cómo se tiene que combatir el narcotráfico.



¡Ya saben cómo se… pic.twitter.com/epmjblhg4M — W Radio México (@WRADIOMexico) March 5, 2026

