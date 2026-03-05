Máynez fija postura de MC sobre alianzas y rechaza interlocución con Alito Moreno
El dirigente de Movimiento Ciudadano afirmó que el diálogo sobre la reforma electoral debe darse con respeto y acuerdos, aunque descartó reconocer a Alejandro Moreno como interlocutor válido del PRI
#Entrevista con Jorge Álvarez Máynez
En entrevista con Carlos Loret de Mola el presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez dijo que Alejandro Moreno como interlocutor del PRI no es válido porque es muy contradictorio, pero reconoció que existen muchos priistas valiosos en el Senado y la Cámara de Diputados; además reconoció que deben existir puentes de conversación en otro nivel con respeto y cumpliendo acuerdos.
¿Qué dijo sobre el diálogo con el PRI y otros partidos?
“El lenguaje, esa manera de expresarse públicamente, es para nosotros inaceptable, y como te digo, hay un diálogo con el PRI, pero no con quien usurpó su dirigencia… en las cámaras hay buena comunicación con sus legisladores, hemos tenido, por ejemplo, ahora en este tema de la reforma electoral, comunicación, y a nivel local hay gente muy valiosa”.— Jorge Álvarez Máynez, presidente de Movimiento Ciudadano
Máynez dijo que tiene que haber un dialogo inteligente, sensato y maduro para propiciar respeto a la voluntad popular y Movimiento Ciudadano debe distinguirse porque muchas personas votan por su ellos en diferencia con Morena, pero también con gobierno anteriores, “esa congruencia no se puede perder”.
¿Cuál es la postura de Movimiento Ciudadano frente al bloque opositor?
El presidente de Movimiento Ciudadano dijo que “es un cuento de nunca acabar”, las alianzas ofrecen pocas alternativas y soluciones a los mexicanos, “creo que deberá haber mejores mecanismos de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas para los temas que le interesan a la gente”.