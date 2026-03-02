Placas del Mundial 2026: Estos autos pueden tramitarlas a partir del 9 de marzo en la app CDMX

El sistema abre pronto para las Placas del Mundial 2026: Estos son los autos que pueden tramitarlas a partir del 9 de marzo en Ciudad de México.

El lanzamiento de la edición conmemorativa ya es un hecho, pero ahora la atención está en el arranque oficial del trámite. Ante esto, las autoridades capitalinas han habilitado el sistema a través de plataformas móviles para sectores específicos de la población vehicular. Si estabas esperando el momento para renovar tus matrículas con este diseño especial, aquí te detallamos todo sobre las placas del Mundial 2026 y qué autos pueden tramitarlas a partir del 9 de marzo en la app CDMX.

¿Qué autos pueden tramitar las placas del Mundial 2026?

De acuerdo con la SEMOVI, los autos que pueden tramitar las placas del Mundial son:

Autos nuevos: Si acabas de salir de la agencia, puedes estrenar directamente con este diseño.

Si acabas de salir de la agencia, puedes estrenar directamente con este diseño. Autos ecológicos: Modelos híbridos y eléctricos.

Modelos híbridos y eléctricos. Autos convencionales: Vehículos de combustión interna que ya circulan en la ciudad.

Vehículos de combustión interna que ya circulan en la ciudad. Autos foráneos: Aquellos que deseen realizar su alta en el padrón de la CDMX .

Aquellos que deseen realizar su alta en el padrón de la . Renovación: Si te toca reemplacar por vigencia, puedes elegir este modelo.

¿Cómo obtener las placas conmemorativas del Mundial?

El trámite es 100% digital. Solo debes ingresar al portal oficial y seguir los pasos del sistema. Toma en cuenta que el proceso está diseñado para ser intuitivo y te tomará, en promedio, solo 5 minutos completar el registro si tienes tus documentos a la mano.

¿Cuánto cuestan las placas del Mundial?

El costo de las placas del Mundial es de 1,500 pesos. Además, este monto ya incluye el concepto de baja de tus placas anteriores.

Sin embargo, si no tienes tiempo de ir a recogerlas, puedes solicitar el envío a domicilio por un precio adicional de 290 pesos. En ese caso, el costo total sería de 1,790 pesos.

¿Dónde tramitar las placas del Mundial?

Tienes tres formas para realizar la solicitud a partir de este 9 de marzo en línea:

En placasmundial2026.cdmx.gob.mx En la Ventanilla Digital Vehicular en tramites.cdmx.gob.mx. Desde tu celular, en la app CDMX, busca el apartado de “Trámites” dentro de la aplicación.

Podrás elegir entre tres colores disponibles: blanco, negro o amarillo. Una vez realizado el pago, solo queda esperar el aviso para recogerlas o recibirlas en la puerta de tu casa.