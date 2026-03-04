Tenencia en Edomex 2026: ¿Cuál es la fecha límite para obtener el 100% de descuento?

Tienes como fecha límite hasta el 6 de abril de 2026 para cumplir con la Tenencia en el Edomex.

El tiempo se agota para los automovilistas mexiquenses que buscan proteger su bolsillo y evitar el pago completo del impuesto sobre la propiedad de sus vehículos. Como cada año, el gobierno estatal ofrece un incentivo fiscal que permite exentar este cargo a cambio de cubrir únicamente el refrendo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de valor factura y vigencia. Si quieres aprovechar este beneficio antes de que expire el plazo oficial, aquí te decimos todo sobre la tenencia en el Edomex en 2026 y cuál es la fecha límite para obtener el 100% de descuento

¿Cuándo pagar la Tenencia Edomex 2026?

¿Cuáles son los requisitos para tener la tenencia gratis en el Edomex?

Para que el sistema te aplique el descuento en automático, debes cumplir con lo siguiente:

Ser persona física o jurídica colectiva con fines no lucrativos.

El valor factura debe ser de hasta $638,000 pesos (con IVA incluido). En el caso de las motocicletas, el valor no debe exceder los $250,000 pesos.

Debes haber pagado tu tenencia y refrendo del 2025. Si debes años anteriores, primero hay que liquidar esos adeudos.

El beneficio es “Tenencia cero”, pero el pago del refrendo es obligatorio para tener el subsidio.

Y generar el Formato Único de Pago en el Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México.

¿Cuáles son los descuentos en la tenencia en Edomex 2026?

Estos son los beneficios que ofrecen este año:

100% de descuento (Subsidio total): Aplica para vehículos con placas expedidas en 2021 y años posteriores.

50% de descuento: Si tus placas fueron expedidas en 2020, se te otorga este beneficio como parte de la renovación.

100% de subsidio para foráneos: Si traes un vehículo de otra entidad federativa y decides emplacar en el Edomex, también puedes acceder al beneficio total bajo las reglas de la convocatoria vigente.

