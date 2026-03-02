Hoy No Circula 3 de marzo: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

;

Avanzamos en los primeros días de marzo y el flujo vehicular en las principales arterias del Valle de México no da tregua. Si estás a punto de subirte a tu auto este 3 de marzo, detente un segundo y verifica si tienes permitido circular hoy.

Recuerda que durante este mes, las altas temperaturas y la radiación solar pueden facilitar la formación de ozono, por lo que respetar el Hoy No Circula es nuestra mejor herramienta para evitar que se decrete una Contingencia Ambiental. ¡Evita multas y cuida el aire!

¿Qué autos no circulan este martes 3 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

  • Vehículos con engomado ROSA.
  • Terminación de placa 7 y 8.
  • Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes están exentos de la restricción?

Los vehículos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

  • Autos con Holograma 00 y 0.
  • Vehículos eléctricos e híbridos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

No respetar el programa este año te puede salir bastante caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sin contar el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).

