Hoy No Circula 3 de marzo: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Avanzamos en los primeros días de marzo y el flujo vehicular en las principales arterias del Valle de México no da tregua. Si estás a punto de subirte a tu auto este 3 de marzo, detente un segundo y verifica si tienes permitido circular hoy.

Recuerda que durante este mes, las altas temperaturas y la radiación solar pueden facilitar la formación de ozono, por lo que respetar el Hoy No Circula es nuestra mejor herramienta para evitar que se decrete una Contingencia Ambiental. ¡Evita multas y cuida el aire!

¿Qué autos no circulan este martes 3 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

Placas del Mundial 2026: Estos autos pueden tramitarlas a partir del 9 de marzo en la app CDMX

¿Quiénes están exentos de la restricción?

Los vehículos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Multas por abusar del claxon: CDMX endurecerá sanciones que ascienden hasta 3 mil pesos

No respetar el programa este año te puede salir bastante caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sin contar el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular (corralón).