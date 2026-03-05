Clara Brugada reporta baja histórica en homicidios y robo de autos en febrero

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el Informe de Seguridad de febrero de 2026, donde destacó que la estrategia coordinada ha permitido reducir los delitos de alto impacto en un 70% en comparación con 2019.

¿Qué resultados presenta el informe de seguridad de febrero de 2026?

Estos avances reflejan un esfuerzo conjunto entre la policía y la fiscalía para devolver la tranquilidad a las calles de la ciudad, logrando resultados que no se veían en años en rubros críticos como el homicidio y el robo de vehículos.

Subrayó que la capital vive su mejor momento administrativo en materia de seguridad CDMX bajo la premisa de “menos delitos y más órdenes de aprehensión”. Brugada Molina agradeció el compromiso de los mandos policiales y de la fiscalía, asegurando que la coordinación institucional es la pieza clave para que la incidencia delictiva continúe a la baja de manera sostenida y se combata eficazmente la impunidad.

¿Cómo han cambiado los delitos de alto impacto en la capital?

Las estadísticas detallan una caída anual del 22% en homicidios, alcanzando un promedio de 1.8 casos diarios, la cifra más baja registrada desde 2022. En cuanto al robo de vehículos, la disminución ha sido drástica, pues mientras al inicio del mandato se cometían 23 robos diarios, hoy la cifra se sitúa en 13, lo que representa una reducción del 43%.

Además, el robo con violencia registró un descenso del 44% con respecto al año anterior, con mejoras visibles en todas las alcaldías de la metrópoli.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se ha logrado la detención de más de nueve mil personas por delitos de alto impacto, permitiendo la desarticulación de 36 células criminales y la captura de 57 objetivos prioritarios.

Estas acciones operativas se complementan con una fuerte estrategia de prevención que incluye seguridad en escuelas, programas de salud mental y más de 3.6 millones de visitas de proximidad a hogares y comercios.

