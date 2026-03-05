;

  • 05 MAR 2026, Actualizado 21:49

Marcha 8M: ¿Cómo funcionará el operativo de seguridad en CDMX?

El gobierno capitalino informó que la Marcha 8M contará con el acompañamiento de alrededor de 400 mujeres policías que seguirán la manifestación a distancia para salvaguardar la integridad de las participantes.

Evangelina Hernandez

El gobierno capitalino dio a conocer que alrededor de 400 mujeres policías acompañarán la Marcha 8M, el próximo domingo, Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo será el acompañamiento de seguridad durante la marcha?

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que las policías seguirán la manifestación a “distancia” y sólo van a actuar en el caso de que algún grupo, como el llamado bloque negro, pretenda ocasionar daño a las participantes o los peatones.

Nuestro objetivo, aseguró, es salvaguardar la integridad de las manifestantes.

“Solamente se van a limitar a acompañar y si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar. Esa situación de riesgo es: si se detectara, como lo hemos hecho en todas las marchas previas, a personas que porten objetos aptos para agredir o que portaran material explosivo o flamable”.

El funcionario informó que en la supervisión de la manifestación estarán acompañados de personal de otras secretarias del gobierno capitalino que van a tener como tarea “orientar, dialogar, y hacer recomendaciones a los asistentes”.

Ellos van a portar chalecos de color naranja, precisó.

¿Qué llamado hicieron las autoridades a las asistentes?

Confió en que este año, la marcha será “ejemplar” .

Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, invito alas asistentes se manifiesten en libertad y en paz.

“Yo quiero hacer un llamado a que esta manifestación, que tiene todas las libertades para expresarse, se lleve a cabo de manera pacífica”.

La funcionaria hizo este llamado antes de dar el banderazo de salida al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la alcaldía de Iztacalco.

Ahí dio a conocer que en el mes de febrero los delitos de alto impacto siguieron a la baja.

“Del primero de enero al 28 de febrero se redujo 14% los delitos de alto impacto”.

Y del mes de febrero de este año a febrero del 2025, los crímenes de alto impacto disminuyeron 8%.

