Marcha 8M: ¿Cómo funcionará el operativo de seguridad en CDMX?

El gobierno capitalino informó que la Marcha 8M contará con el acompañamiento de alrededor de 400 mujeres policías que seguirán la manifestación a distancia para salvaguardar la integridad de las participantes.

El gobierno capitalino dio a conocer que alrededor de 400 mujeres policías acompañarán la Marcha 8M, el próximo domingo, Día Internacional de la Mujer.

Ampliar

Te podría interesar: 8M: El rostro de las tutoras que sostienen la crianza y crean hogares desde las cenizas

¿Cómo será el acompañamiento de seguridad durante la marcha?

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que las policías seguirán la manifestación a “distancia” y sólo van a actuar en el caso de que algún grupo, como el llamado bloque negro, pretenda ocasionar daño a las participantes o los peatones.

Nuestro objetivo, aseguró, es salvaguardar la integridad de las manifestantes.

“Solamente se van a limitar a acompañar y si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar. Esa situación de riesgo es: si se detectara, como lo hemos hecho en todas las marchas previas, a personas que porten objetos aptos para agredir o que portaran material explosivo o flamable”. —

El funcionario informó que en la supervisión de la manifestación estarán acompañados de personal de otras secretarias del gobierno capitalino que van a tener como tarea “orientar, dialogar, y hacer recomendaciones a los asistentes”.

Ellos van a portar chalecos de color naranja, precisó.

Ampliar

También puedes leer: 8M: El techo de cristal no las detiene, 6 de cada 10 PyMEs en México son de mujeres

¿Qué llamado hicieron las autoridades a las asistentes?

Confió en que este año, la marcha será “ejemplar” .

Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, invito alas asistentes se manifiesten en libertad y en paz.

“Yo quiero hacer un llamado a que esta manifestación, que tiene todas las libertades para expresarse, se lleve a cabo de manera pacífica”. —

La funcionaria hizo este llamado antes de dar el banderazo de salida al reforzamiento de la estrategia de seguridad en la alcaldía de Iztacalco.

☝🏼 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, junto con integrantes del Gabinete y representantes de seguridad de las fuerzas capitalinas y federales, destacó los avances alcanzados gracias al trabajo coordinado para seguir fortaleciendo la seguridad en la #CapitalDeLaTransformación.… pic.twitter.com/EFEtfnjTfE — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) March 5, 2026

Ahí dio a conocer que en el mes de febrero los delitos de alto impacto siguieron a la baja.

“Del primero de enero al 28 de febrero se redujo 14% los delitos de alto impacto”. —

Y del mes de febrero de este año a febrero del 2025, los crímenes de alto impacto disminuyeron 8%.

Síguenos en Google News y encuentra más información